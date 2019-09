TuS Adelhausen erwartet die RG Hausen-Zell am Samstag zum Derby in der Dinkelberghalle. Im Vorkampf ringt der TuS Adelhausen II in der Regionalliga gegen den KSV Schriesheim. KSV Rheinfelden peilt am Freitag bei der WKG Weitenau-Wieslet den ersten Derbysieg an