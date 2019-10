Regionalsport Hochrhein vor 9 Stunden

Tobias Herrmann beim Berlin-Marathon auf schnellen Sohlen

Tobias Herrmann vom May Running Team wird beim Berlin-Marathon unter etwa 42.000 Läuferinnen und Läufern in 2:39:24 Stunden 456. in der Gesamtwertung und 93. in der Männer-Hauptklasse