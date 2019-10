Mountainbike: – Tim Meier darf mit seiner Saison zufrieden sein. Nach einer Operation im Frühjahr kehrte der 20-jährige Rheinfelder, der für das Conway Factory Racing Team fährt, immer mehr zu alter Form zurück.

Beim Bundesliga-Rennen in Freudenstadt wurde er sogar Dritter und freute sich über sein erstes Bundesliga-Podest.

Am vergangenen Wochenende reichte es beim Bundesliga-Finale in Titisee-Neustadt zwar „nur“ zu Platz 18, doch fuhren die U23-Biker ein gemeinsames Rennen mit der Männer-Elite. Meier war immerhin zehntbester U23-Fahrer in einem internationalen Feld.

Im Bundesliga-Endklassement belegte der Rheinfelder Rang vier in der U23. „Ich bin sehr zufrieden, wie es am Ende der Saison gelaufen ist. Das macht Mut für die nächste und motiviert für das Wintertraining“, blickt Meier schon in Richtung 2020, wo sicher auch die Heimweltmeisterschaft in Albstadt ein Ziel ist. Zuvor will er aber im Winter seine Form noch weiter verbessern und auch ein paar Cross-Rennen bestreiten.