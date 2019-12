Volleyball-Verbandsliga, Männer: (neu) Zum Abschluss der Hinrunde sammelten die Bad Säckinger Wölfe noch einmal einen Punkt. In einem hart umkämpften Spiel gewannen sie beim TV Überlingen mit 3:2. Dabei sah es lange nach einem souveränen Sieg für die Bad Säckinger aus. Sie holten sich den ersten Satz mit 25:16 und gewannen auch den zweiten Durchgang. Nach dem 25:23 lag der Aufsteiger mit 2:0 nach Sätzen vorn.

Doch dann kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Sie gewannen die beiden folgenden Sätze mit 25:18 und 25:23. Der Tiebreak musste entscheiden. Auch dieser war knapp. Schließlich spielten die Wölfe den entscheidenden Durchgang mit 15:13 nach Hause.

Das bedeutete den zwölften Punkt in dieser Saison. Der Aufsteiger dürfte zur Saison-Halbzeit mit seiner Bilanz zufrieden ziehen. Fünf Punkte Vorsprung haben die Wölfe auf den Relegationsplatz in der Abstiegszone.

Regionalsport Hochrhein Volleyballerinnen des TV Bad Säckingen nicht zu stoppen Das könnte Sie auch interessieren

Landesliga West, Frauen: – Trotz der 1:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten TV Gundelfingen sind die Volleyballerinnen des TV Bad Säckingen Halbzeitmeister. Mit dem 3:1 gegen die SG Breisach-Gündlingen behaupteten sie Platz eins, bevor sie sich in die Weihnachtspause verabschiedeten.

Die Bad Säckingerinnen starteten gut in die Spitzenpartie gegen den TV Gundelfingen. Sie holten sich den ersten Satz mit 25:23. Dann kamen die Gäste immer besser in die Partie. Am Ende machte sich bei den Bad Säckingerinnen ein bisschen der Kräfteverschleiß deutlich bemerkbar.

Einige waren in der Woche zuvor krank gewesen, konnten nur einmal oder gar nicht trainieren. Die Gäste kamen mit dem 26:24, 25:19 und 25:16 zum 3:1-Sieg. Im zweiten Spiel sammelte sich der TV Bad Säckingen wieder und siegte mit 25:8, 25:21, 21:25, 25:23.

Landesliga Ost, Frauen: – Die Volleyballerinnen des TV Jestetten ließen beim TV Radolfzell nichts anbrennen und siegten 3:0. Mit 25:15 gewannen sie den ersten Satz. In den folgenden beiden Durchgängen ging es etwas knapper zu. Sie endeten 25:23 und 25:22.