Volleyball: - In Absprache mit dem Deutschen Volleyballverband (DVV) hat auch der Südbadische Volleyballverband (SbVV) die laufende Spielrunde wegen des Coronavirus kurz vor Saisonende abgebrochen. Die Regelungen zur Wertung von Auf- und Abstieg werden zeitnah kommuniziert. „Das ist eine bisher einmalige Sondersituation in Deutschland, die keine andere Entscheidung zulässt“, so DVV-Präsident René Hecht in der Mitteilung.

Trainer Markus Wöllner: „Wir wissen nicht, wie die Saison gewertet wird. Es ist ein unbefriedigender Abschluss. Aber die Entscheidung zum Abbruch war richtig. | Bild: Neubert, Michael

Bei den Volleyballerinnen des TV Bad Säckingen und ihrem Trainer Markus Wöllner war die Enttäuschung zunächst groß, als die Nachricht kam. Das Team war schließlich drauf und dran, Meister der Landesliga zu werden und in die Verbandsliga aufzusteigen. Als Tabellenzweiter hatte der TV Bad Säckingen das vermeintlich leichtere Restprogramm gegenüber dem Konkurrenten TV Gundelfingen.

„Wir wissen nicht, wie die Saison gewertet wird“, sagt Wöllner, „es ist ein unbefriedigender Abschluss.“ Allerdings äußert er auch Verständnis zumal es schon einzelne Spielabsagen gegeben habe: „Diese Entscheidung war richtig. Im Moment ist wichtig, dass alle gesund bleiben. Wenn es nicht reicht, probieren wir es nächste Saison wieder.“

Thomas Kollnberger (Bad Säckinger Wölfe): „Wir hätten den Relegationsplatz mit dem TV Überlingen gern ausgespielt und sportlich entschieden“ | Bild: Neubert, Michael

„Wir hätten es gern ausgespielt und sportlich entschieden“, sagt Thomas Kollnberger, Teamsprecher der Bad Säckinger Wölfe, die als Viertletzter in der Verbandsliga am Samstag gegen den hinteren Tabellennachbarn TV Überlingen gespielt hätten. Die eingefrorene Tabelle weist die Überlinger nun auf dem Platz aus, der das Team in die Entscheidungsspiele im Kampf um den Ligaverbleib gezwungen hätte.