von Monika Scheibengruber

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen: TTF Stühlingen – SV Nollingen 8:4

(mos) Beim Start ins Derby gegen den Tabellenvierten waren für die Stühlingerinnen zwei gewonnene Doppel eine solide Grundlage. Agnieszka Ochmann/Tatjana Lasarzick gewannen mit 3:0 gegen Larissa Mader/Nicole Weber und Anika Böhler/Evita Wiedemann mit 3:2 gegen Petra Kaufmann/Adelina Bejtaga. Im Einzel holte Ochmann alle drei Punkte. Vor allem schaffte sie es, Petra Kaufmann, die mit 27:2 die beste Bilanz der Verbandsliga hat, zum zweiten Mal zu besiegen. Ochmann selbst hat ebenfalls eine herausragende Bilanz. Mit 26:3 Spielen steht sie auf Platz zwei hinter Kaufmann. Lasarzick steuerte zwei Siege gegen Bejtaga und Weber bei, Wiedemann gewann gegen Bejtaga. Die Punkte für den SV Nollingen holten Kaufmann gegen Böhler und Wiedemann, Mader gegen Böhler und Weber gegen Wiedemann.

TTF Stühlingen – TTC Altdorf 8:6

Gegen den Tabellensechsten taten sich die Stühlingerinnen schwerer. „Wir hatten alle keinen guten Tag und haben trotzdem gekämpft“, freute sich Mannschaftsführerin Lasarzick über sechs gewonnene von neun Fünf-Satz-Spielen. Ochmann/Lasarzick punkteten im Doppel mit 3:2, während Böhler/Wiedemann mit 2:3 unterlagen. Im Einzel waren Ochmann (2), Böhler (2), Lasarzick (2) und Wiedemann erfolgreich.

Verbandsliga, Männer: TTV Muckenschopf – SV Eichsel 9:6

Die Eichsler kommen in der Rückrunde nicht so richtig in Schwung, rutschten auf den achten Platz ab. Reichte es im Heimspiel gegen den Tabellensechsten noch zu einem knappen 9:7-Erfolg, mussten sie sich nun geschlagen geben. Nur das Doppel Mark-Hong Bayer/Lukas Hertrich spielte einen Punkt ein. Im Einzel holten Bayer, Hertrich, Alexander Höferlin, Daniel Granier und Manuel Brugger je einen Punkt. Nur Ersatzmann Martin Weiss zog zwei Mal den Kürzeren.

ESV Weil – TTF Stühlingen 9:4

Eine erwartete Niederlage mussten die Männer des Schlusslichts TTF Stühlingen beim ESV Weil einstecken. Überragend auf Seiten der Gäste spielte Routinier Gerd Schönle an Position eins. Die Stühlinger Nummer eins kämpfte in der ersten Runde der Einzel den Weiler Thien-Si Tu in fünf Sätzen nieder. Auch im Spitzeneinzel gegen Denis Joset hielt Schönle sich mit einem 3:1-Erfolg schadlos. Zu Beginn hatte er bereits das Doppel an der Seite von Alexander Dorka mit 3:1 gegen Tu/Doukoudis gewonnen.

Schönles Punkte waren allerdings zu wenig, um die Gastgeber in Bedrängnis zu bringen. Da Wigand/Hesse und Krickl/Lasarzick ihre Doppel zu Beginn verloren, gingen die Stühlinger mit einem 1:2-Rückstand in die Einzel. Hier punktete außer Schönle nur noch Jens Lasarzick. Die Nummer 5 der TTF Stühlingen bezwang Dimitrios Doukoudis nach 0:2-Satzrückstand noch im fünften Durchgang. Felix Wigang, Wolfgang Krickl und Alexander Dorka kassierten jeweils zwei Niederlagen. Jacek Hesse spielte nur ein Einzel, das er verlor.

TTF Stühlingen – TTV Muckenschopf 5:9

Einen Tag nach der Derby-Niederlage beim ESV Weil gingen die Stühlinger auch zu Hause als Verlierer von den Platten. Gegen den TTV Muckenschopf, der tags zuvor dem SV Eichsel eine Niederlage zugefügt hatte, gab es eine 5:9-Niederlage.