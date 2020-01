Fußball-Verbandsliga: – Süleyman Karacan aus Tiengen wird offensichtlich in der Bodenseeregion endgültig heimisch. Wie Verbandsligist SC Pfullendorf auf seiner Internetseite mitteilt, hat sich der am 2. Januar 24 gewordene Abwehrspieler in der Winterpause dem Verein im Linzgau angeschlossen und bis Sommer 2021 unterschrieben. Karacan war vor der Saison vom FC Tiengen 08 zum Oberliga-Aufsteiger 1. FC Rielasingen-Arlen gewechselt.

Video: Welte, Gerd

Im Oberliga-Team von Trainer Michael Schilling kam Süleyman Karacan in der Vorrunde lediglich vier Mal zum Einsatz. Der 1,90 Meter große Abwehrspieler hat sich nunmehr umorientiert.

Auf der Internetseite des SC Pfullendorf wird Robert Hermanutz, Sportlicher Leiter des SCP, zitiert: „Nachdem wir gemerkt haben, dass es beim 1. FC Rielasingen-Arlen mit Süleyman nicht mehr so richtig passt, haben wir uns intensiv um ihn gekümmert.“ Hermanutz beschreibt ihn dabei als „vielseitig einsetzbaren zentralen Abwehrspieler im besten Fußballeralter. Er passt sehr gut in unsere Struktur.“

Süleyman Karacan, dessen jüngerer Bruder Celilhan im Sommer vom VfB Waldshut zum FC Tiengen 08 wechselte, kam aus dem Tiengener Nachwuchs, begann allerdings bei den F-Junioren des VfB Waldshut mit Fußball. Schnell erwuchs er nach seinem Wechsel zu den Aktiven zu einer festen Größe in der Elf von Georg Isele.

Nach einem halbjährigen Abstecher zum damaligen Landesligisten SC Konstanz-Wollmatingen kehrte der in Konstanz Studierende in der Winterpause der Saison 2016/17 zum FC Tiengen 08 zurück und feierte im Sommer mit seinem Team den Aufstieg in die Landesliga.