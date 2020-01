Sportschießen: – Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der aus Laufenburg-Binzgen stammende Sportschütze Werner Ekert in seiner Wahlheimat Stutensee bei Karlsruhe kurz vor Weihnachten im Alter von 91 Jahren verstorben. Ekert war langjähriges Ehrenmitglied des Südbadischen Sportschützenverbandes (SBSV) und vielfach auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene ausgezeichnet.

In seiner Heimat Laufenburg zählte Werner Ekert, der in der Teilgemeinde Binzgen aufgewachsen war, im Jahr 1954 zu den Gründungsmitgliedern des Schützenverein Laufenburg. Den Fußballern des SV 08 Laufenburg war er seit 1948 als Mitglied verbunden. Auch dem Elferrat Laufenburg hatte Ekert über Jahrzehnte angehört.

Nach seinem Wegzug aus Binzgen, lebte Werner Ekert zunächst in Basel, ehe er mit seiner Frau Hedwig zur Familie der Tochter nach Stutensee umzog. Auf dem dortigen Friedhof in Stutensee-Friedrichsthal wird Werner Ekert auch seine letzte Ruhestätte finden. Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, 17. Januar, 13.30 Uhr, statt.

Hohe Auszeichnung: 2010 wurde Werner Ekert (rechts) beim Kreisschützentag in Wehr mit dem Protektorabzeichen in Gold des Deutschen Schützenbundes für herausragende Verdienste um das deutsche Schützenwesen ausgezeichnet. Die Ehrung wurde damals durch Walter Ermisch, den 2013 verstorbenen damaligen Ehren-Landesschützenmeister aus Endingen, vorgenommen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Beim Schützenverein Laufenburg übernahm Werner Ekert nach der Gründung für zwei Jahre die Kassenführung, war danach von 1956 bis 1962 als Schriftführer tätig. Im Anschluss stand er ein Vierteljahrhundert lang als Oberschützenmeister bis 1987 an der Spitze des Vereins. Ab 2003 war Werner Ekert Mitglied des SV Albbruck-Kiesenbach und pflegte dort bis zu seinem Umzug das Auflageschießen bis ins hohe Alter.

Überregional wirkte Ekert ab 1958 sieben Jahre lang als Schatzmeister des Schützenkreises Hochrhein und im Anschluss bis 1981 als 2. Kreisschützenmeister im Amt. Anschließend stand er dem Kreis bis 1987 als Kreisschützenmeister vor und blieb bis ins hohe Alter als Beisitzer dem Kreisvorstand treu. 1991 ernannte ihn der Schützenkreis Hochrhein zum Ehrenmitglied. Bis vor wenigen Jahren war Ekert trotz der weiten Anreise noch als Besucher der Kreisschützentage dabei.

Im Südbadischen Sportschützenverband war er von 1980 bis 1986 als Kassenprüfer tätig. Ab 1986 bis zu seiner Wahl zum 2. Landesschützenmeister im Jahr 1989 war Werner Ekert als Schriftführer beim SBSV. Nach neun Jahren im Amt und gleichzeitiger Mitgliedschaft im Gesamtvorstand des Deutschen Schützenbundes (DSB) wurde Werner Ekert 1998 beim Landesschützentag in Endingen verabschiedet und zum Ehrenmitglied ernannt.

Ehrungen für Werner Ekert (Auszug):

1963 DSB Verdienstnadel Klein Gold; 1968 SBSV Ehrennadel Groß Gold; 1970 DSB Ehrenkreuz Stufe III; 1974 DSB Ehrenkreuz Stufe II; 1976 DSB Köln-Gotha Medaille; 1979 25 Jahre DSB; 1982 DSB Ehrenkreuz Stufe I; 1991 Ehrenmitgliedschaft Schützenkreis Hochrhein; 1994 40 Jahre DSB; 1998 Ehrenmitgliedschaft Südbadischer Sportschützenverband; 1998 BSB Ehrennadel in Gold; 2000 SBSV Groß Gold Miniatur; 2004 50 Jahre DSB; 2010 DSB Protektorabzeichen Gold; 2014 60 Jahre DSB. (Quelle: SBSV)