Mountainbike: – Etwas ganz Besonderes wurde den Mountainbike-Fans in Freudenstadt geboten. So fand am Samstag der neunte Lauf des Schwarzwälder MTB-Cup als „Short Race“ auf einem 900 Meter langen Rundkurs rund um den Unteren Marktplatz im Stadtzentrum statt. Tags darauf stand der dritte Lauf der Internationalen MTB-Bundesliga auf dem Programm.

Dritter Platz: In der U23-Konkurrenz sprintete Tim Meier noch auf den dritten Platz und freute sich über sein erstes Bundesliga-Podest. | Bild: Kristoff Meller

Aufwärts geht es beim Rheinfelder Tim Meier vom Conway Factory Racing nach überstandener Verletzung. Beim Short Race verpasste er einen Platz unter den besten Fünf und damit seine ersten Weltranglistenpunkte als Sechster des Männer-Rennens nur knapp. Noch besser lief es beim Bundesliga-Rennen am Tag darauf. In der U23-Konkurrenz sprintete Meier noch auf den dritten Platz und freute sich über sein erstes Bundesliga-Podest.

Stark: Lukas Stamm vom Dick Küchen Racing Team wurde Vierter beim Schwarzwälder MTB-Cup. | Bild: Alexander Stamm

Das Dick Küchen Racing Team aus Bad Säckingen war nur mit zwei Bikern am Start und verfehlte beim neunten Lauf des Schwarzwälder MTB-Cup einen Podestplatz nur knapp. In der U15 musste sich Lukas Stamm aufgrund der kurzen Renndauer von elf Minuten diesmal im Sprint beweisen. Bis zur vierten Runde war er Zweiter, konnte aber nicht zum Führenden aufschließen. In der Verfolgergruppe wurde er von zwei Fahrern „ausgekontert“, so dass er als Vierter das Treppchen knapp verfehlte.

Auf den elften Platz fuhr Jan-Niclas Zebisch vom RSV Bad Säckingen.

Nikolas Funken vom Dick Küchen Racing Team fuhr in der U17 über acht Runden auf den 15. Platz. Vor ihm platzierten sich zwei Biker des RSV Rheinfelden. So wurde Hannes Gutmann Elfter, Marlon Di Genio kam auf Platz 14.

Nicht komplett war in Freudenstadt die Familie Lipp aus Rheinfelden vertreten. Finja Lipp verzichtete gesundheitsbedingt auf einen Start.

Dafür lieferte ihr Bruder Miron, ebenfalls vom Hilzinger Team Orbea Serpentine Velosport, sehr ordentliche Rennen ab. Beim Short-Race der U19 gelang ihm ein hervorragender vierter Platz, so dass er das Trikot des Gesamtspitzenreiters der Serie behielt und seine Führung sogar noch ausbaute.

Beim Bundesliga-Rennen am Sonntag startete Miron Lipp nach der ungewohnten Belastung vom Vortag verhalten. Er arbeitete sich aber stetig nach vorn und schloss das Rennen noch als Achter ab. Damit verbesserte er sich in der Bundesliga-Gesamtwertung vom 13. auf den sechsten Platz.

Auf dem 25. Platz im Bundesliga-Rennen der U19 landete Tobias Senn vom VBC Waldshut-Tiengen.