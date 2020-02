Juniorenfutsal: (gew) Die Bezirksmeister des Fußballbezirks Hochrhein im Futsal stehen fest. Ermittelt wurden diese beim Endrundenturnier, das die SG Murgtal in der Murgtalhalle in Murg ausrichtete. Über Titelgewinne jubelte der Nachwuchs des FV Lörrach-Brombach gleich drei Mal: bei den C-, D- und E-Junioren. Siegreich und für die südbadische Endrunde qualifiziert sind außerdem die B-Junioren der SG Rheintal, die A-Junioren des JFV Region Laufenburg sowie die B- und C-Juniorinnen des FC Wittlingen.

Endstand, A-Junioren: 1. JFV Region Laufenburg, 2. SG Waldshut-Tiengen, 3. FC 08 Bad Säckingen, 4. FC Hausen, 5. TuS Lörrach-Stetten.

B-Junioren: 1. SG Rheintal, 2. FC Tiengen 08, 3. SV Schopfheim, 4. SG Albbruck, 5. TuS Lörrach-Stetten.

C-Junioren: 1. FV Lörrach-Brombach, 2. FC Wehr, 3. FC Tiengen 08, 4. SV Weil, 5. SG Rheintal.

D-Junioren: 1. FV Lörrach-Brombach, 2. TuS Lörrach-Stetten, 3. FC Tiengen 08, 4. FC Hausen, 5. FC Wittlingen.

E-Junioren: 1. FV Lörrach-Brombach, 2. FC Wittlingen, 3. JFV Region Laufenburg, 4. SG Höchenschwand, 5. SV Schopfheim, 6. SG RW Weilheim.

B-Juniorinnen: 1. FC Wittlingen I, 2. SG Hausen, 3. FC Wittlingen II, 4. TuS Kl. Wiesental, 5. SG Eintracht Wihl.

C-Juniorinnen: 1. FC Wittlingen, 2. SV Nollingen, 3. SG Steina-Schlüchttal, 4. FC Hausen, 5. SV Niederhof.