Mountainbike: – Gute Ergebnisse lieferten die Bikerinnen und Biker aus unserer Region beim Bundesliga-Finale und beim Finale des Schwarzwälder-MTB-Cups in Titisee-Neustadt ab.

Regionalsport Hochrhein Die Deutsche Mountainbike-Meisterin Finja Lipp vom Team „Orba Serpentine Velosport“ hat sich mit ihrem Triumph in der Alterklasse U17 selbst am meisten überrascht Das könnte Sie auch interessieren

Das Rennen der Männer Elite/U23 gewann der Schweizer Reto Indergand. Der Rheinfelder Tim Meier vom Conway Facotory Racing Team fuhr auf Platz 18, Lukas Kornberger vom VBC Waldshut-Tiengen auf 39 und der Niederhofer Niklas Grobert vom Freiburger Pilsner Merida Team auf Rang 49.

Erstmals bei einem Rennen in unserer Region präsentierte sich die Lottstetterin Janine Schneider vom VC Singen im Trikot der deutschen Meisterin, das sie sich mit dem Gewinn des nationalen Meistertitels im Mountainbike-Marathon in Albstadt vor Wochen gesichert hatte. Dieses Ehrendress kann Flügel verleihen, was die Lottstetter Bikerin nun mit ihrem Sieg beim „Mesa Parts Trail Hype“ im Rahmen des Singer-Wäldercups in Titisee-Neustadt unterstrich. Janine Schneider siegte über die Marathon-Distanz von 60 Kilometern in einer Zeit von 3:22:02 Stunden und verwies damit die Schweizerin Esther Süss mit einem Rückstand von 6:08 Minuten und Kathrin Schwing vom TV Moßbach (25:37) auf die Plätze zwei und drei.

Das Dick Küchen Racing Team beendete die Serie des Schwarzwälder MTB-Cups mit zwei Podestplätzen in der Gesamtwertung. Lukas Stamm schloss das Rennen der U15 auf dem vierten Rang ab. In der Gesamtwertung verteidigte er seinen zweiten Platz. Nikolas Funken, Niklas Schweizer, Leonie und Larissa Hierholzer starteten in der U17 über 20 Kilometer und 660 Höhenmeter. Larissa Hierholzer wurde Siebte und festigte damit ihren neunten Platz in der Endwertung. Ihre Schwester Leonie stürzte und kam dennoch als Elfte an, was ihr den zehnten Platz in der Endabrechnung bescherte. Nikolas Funken wurde 15. in Neustadt und 13. der Gesamtwertung. Wegen eines Wespenstichs auf der Strecke wurde Niklas Schweizer „nur“ 21. und damit auch 21. der Gesamtwertung. Jonas Schwarz sprintete in der U19 nach 30 Kilometern als Zehnter über die Ziellinie. In der Gesamtwertung wurde er Siebter. Florian Brengartner, der wegen eines Trainingsunfalls fehlte, freut sich trotzdem über den dritten Platz in der Serie.

Glücklich: Finja und Miron Lipp vom Team Orbea Serpentine Velosport können auf eine super Saison stolz sein. | Bild: Daniel Lipp

Auch das Hilzinger Team Orbea Serpentine Velosport war mit Bikern unserer Region am Start. Miron Lipp fuhr beim Bundesliga-Rennen in der U19 auf Platz 13 ins Ziel. In der Gesamtwertung ist er hervorragender Fünfter. Beim Finale des Schwarzwälder MTB-Cups beendete Finja Lipp den Marathon über 20 Kilometer in der U17 als Zweite. Ihr Gesamtsieg stand nach fünf Siegen schon vorher fest. Miron Lipp hatte den Sieg in der Gesamtwertung der U19 beim Marathon über 30 Kilometer auch schon sicher. Nach dem verpatzten Rennen am Tag zuvor gewann er im Sprint.

Die Wehrerin Tina Kreiter (RSV Hochschwarzwald/Singer Racing Team) wurde Dritte beim MTB-Cup und Zweite der Gesamtwertung.