Fußball-Landesliga: – 0:0 beim Favoriten FSV RW Stegen – das war für den FSV Rheinfelden ein Achtungserfolg. Diszipliniert, konzentriert hielten die Rheinfelder dem Druck stand. „Tanzen gehen wir deshalb jetzt nicht“, sagt FSV-Trainer Giuseppe Stabile. Die Lage ist bei neun Punkten Abstand zum rettenden Ufer immer noch angespannt.

Für Stabile steht deshalb fest: „Wir müssen aus unseren Hausaufgaben gegen den Freiburger FC II am Samstag und VfR Hausen am Mittwoch sechs Punkte holen.“ Er weiß, dass jetzt nur eine kleine Serie hilft, sonst war das 0:0 in Stegen nichts wert.

Die Rheinfelder konzentrieren sich aber zunächst auf die Aufgabe gegen die FFC-Reserve. Stabile kennt den Gegner nicht. Die Freiburger Oberliga-Elf spielt zeitgleich. „Ich erwarte beim Gegner keine großen Verstärkungen aus der ‚Ersten‘“, sagt Stabile. Personell sieht‘s gut aus. Er kann am Samstag nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Der SV 08 Laufenburg hat bei der Spvgg. Untermünstertal noch eine Rechnung offen. Einige, die vor eineinhalb Jahren in den Aufstiegsspielen dabei waren, erinnern sich noch an den nicht gegegeben Treffer in der Nachspielzeit. Die Null-Achter verpassten den Aufstieg. Jetzt kehren sie als Landesliga-Zweiter zurück und wollen siegen. „Ich brauche nicht groß den Motivator spielen, aber wir wollen das auch nicht überbewerten“, sagt Laufenburgs Trainer Michael Wasmer.

11. Spieltag der Fußball-Landesliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps

Samstag, 15.30 Uhr:

FV Herbolzheim – SC Wyhl (Vorsaison: 5:0/0:0). – SR: Steffen Fante (Neuenburg). – SK-Tipp: 3:0.

16 Uhr:

Spvgg. Untermünstertal – SV 08 Laufenburg (-/-). – SR: Philipp Eschle (Gütenbach). – SK-Tipp: 2:2.

SV RW Ballrechten-Dottingen – SF Elzach-Yach (1:1/1:3). – SR: Mirko Kozul (Gottenheim). – SK-Tipp: 1:1.

VfR Hausen – SV Kirchzarten (3:3/0:0). – SR: Jürgen Schätzle (Schönwald). – SK-Tipp: 3:2.

17 Uhr:

FSV Rheinfelden – Freiburger FC II (1:2/2:7). – SR: Valeri Baidin (Villingen-Schwenningen). – SK-Tipp: 4:0.

Sonntag, 15 Uhr:

FC Freiburg St. Georgen – VfR Bad Bellingen (2:0/3:2). – SR: Dario Litterst (Worblingen). – SK-Tipp: 1:3.

FC Bad Krozingen – SG Nordweil/Wagenstadt (2:7/1:1). – SR: Marco Brendle (Freiburg). – SK-Tipp: 2:1.

SV Au-Wittnau – FSV RW Stegen (-/-). – SR: Michael Speh (Walbertsweiler). – SK-Tipp: 2:1.