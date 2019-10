Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden – VfR Hausen 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 (53.) Sandor; 1:1 (71.) Rueb. – SR: Benedikt Fleig (Brigachtal). – Z.: 80. – Bes.: GR für Baumer (VfR/89.).

Freuen konnte sich Giuseppe Stabile, der Trainer des FSV Rheinfelden, überhaupt nicht über das Remis seiner Mannschaft in der vorgezogenen Partie gegen den VfR Hausen. „Wir haben heute zwei Punkte verloren“, musste er nach der Partie zugeben.

Vor allem in der ersten Hälfte waren die Rheinfelder gegen einen schwachen Gegner deutlich überlegen. „Vier oder fünf Tore hätten wir da vorlegen müssen“, ärgerte sich Stabile. Allerdings scheiterten Jeremy Stangl, Sascha Strazzeri sowie Faruk und Yusuf Cam entweder an ihren eigenen Nerven oder am starken Gäste-Torwart Oliver Gümpel. So blieb es bis zum Wechsel beim torlosen Remis.

Auch die zweite Hälfte begann, wie die erste geendet hatte. Der FSV Rheinfelden war überlegen, vergass allerdings das Toreschießen. Eine Unkonzentriertheit in der Vorwärtsbewegung der Gastgeber wurde nach 53 Minuten von den Gästen gnadenlos bestraft. So erzielte Dominik Sandor die Führung für den VfR Hausen.

Der kurz zuvor eingewechselte Sascha Rueb rettete dem FSV Rheinfelden wenigstens noch das Remis. So traf der Routinier der Gastgeber in der 71. Minute auf Pass von Eren Salli zum 1:1.

Auch danach hatte der FSV Rheinfelden noch genügend Gelegenheiten, den Siegtreffer zu erzielen. Zehn Minuten vor dem Ende traf der ebenfalls eingewechselte Michael Aselborn nur den Pfosten. Jeremy Stangl hatte mit seinem satten Schuss kurz vor dem Ende wenig Glück, verfehlte er das Tor doch nur um Zentimeter.

Trainer Stabile gab schon das Ziel für Sonntag aus: „Jetzt müssen wir beim SV Au-Wittnau einen Dreier holen.“

FSV Rheinfelden: Quintero – Jäger, Venturiero, Gashi, Salli – Dogan (46. Metaj), F. Cam (65. Rueb), Kittel – Strazzeri (57. Aselborn), Y. Cam (74. Smailji), Stangl.