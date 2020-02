von Franziska Schwarz

Tischtennis: – Der SV Eichsel, der TTC Schopfheim/Fahrnau und der TTC Tiengen-Horheim holten sich bei den Finals um den Bezirkspokal in der Bad Säckinger Tennishalle die Trophäen und qualifizierten sich damit für die Südbadische Pokalendrunde.

Regionalsport Hochrhein Katja Wiedemann von den TTF Stühlingen gewinnt Familienduell gegen Tochter Eileen Das könnte Sie auch interessieren

Im Finale des A-Pokals wurde Verbandsligist SV Eichsel gegen den TTC Hasel seiner Favoritenrolle mit einem 4:1-Sieg gerecht. Nur Spitzenspieler Lukas Hertrich verhalf den Haslern durch eine 2:3-Niederlage gegen Steffen Hübbers zum Ehrenpunkt. Daniel Granier gegen Ralf Bachthaler und Patrick Heger gegen Mirco Kima brachten die Eichsler in Führung. Hertrich und Heger legten im Doppel mit einem Viersatz-Sieg über Hübbers/Kima nach. Hertrich gewann klar gegen Bachthaler.

Der TTC Schopfheim/Fahrnau und der TTC Wehr standen sich im Finale um den B-Pokal gegenüber. „Ich habe gedacht, wir haben keine Chance“, sagte Stefan Brutschin vom TTC Schopfheim/Fahrnau. Die Wehrer seien in ihrer Spitzenaufstellung angetreten. Kevin Kiefer brachte die Schopfheimer mit einem 3:1-Sieg gegen Dirk Schönle in Führung. Am Nebentisch musste sich Vereinskamerad Brutschin seinem Gegner Carsten Kuck in drei Sätzen geschlagen geben. Sowohl das dritte Einzel von Uwe Pommerening gegen Matthias Konoppa als auch das Doppel Kiefer/Brutschin gegen Kuck/Schönle entschieden die Schopfheimer für sich. Kiefer gewann in fünf Sätzen gegen Kuck. Das Trio verteidigte so den Titel aus dem vergangenen Jahr.

Spannend war das Finale um den C-Pokal. Beim 4:2-Sieg des TTC Tiengen-Horheim gegen den ESV Weil III gewannen die Tiengener nur acht Bälle mehr als ihre Gegner. Simon Schubring, Benedikt Hilpisch und Alwin Choi (alle TTC Tiengen-Horheim) entschieden drei der vier Fünfsatz-Spiele für sich. Die Punkte für den ESV Weil III holten Fabio Oliva gegen Choi und Serge Spiess gegen Schubring.