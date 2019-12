Fußball-Kreisliga A, West: – Jürgen Mair ist nicht mehr Trainer des Aufsteigers SV Eichsel. Nachdem im Team atmosphärische Störungen ausgemacht worden seien, so Mair, sei der Verein an ihn mit der Bitte auf eine sofortige Trennung herangetreten. Der 49-Jährige hatte den SV Eichsel im Sommer 2018 übernommen und in seinem ersten Trainerjahr zu Meistertitel und Rückkehr in die Kreisliga A geführt. Im Rothaus-Bezirkspokal scheiterte das Team erst im Viertelfinale am SV Jestetten mit 3:5.

Für Mair war nach einem Gespräch mit der Vereinsführung im Anschluss an das letzte Spiel beim SV Todtnau (1:2) klar, dass er angesichts der Umstände seine Arbeit sofort beenden würde: „Letztlich hatten die Spieler und ich doch unterschiedliche Vorstellungen, wie man erfolgreichen Fußball spielt. Und wenn die Chemie untereinander nicht mehr stimmt, bringt eine weitere Zusammenarbeit nichts. Ich bin eben so, wie ich bin.“ Vorsitzender Alexander Höferlin vom SV Eichsel bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung die Trennung von Jürgen Mair: „Vorerst übernehmen die Spieler Giorgio Beltrani und Jens Hoffmann die Mannschaft.“

Jürgen Mair, der als Aktiver über viele Jahre überregional beim FC Basel Reserve, TuS Stetten, SV 08 Laufenburg, FC Rheinfelden und FV Lörrach spielte, war der SV Eichsel die zweite Trainerstation. Zuvor war er beim SV Karsau tätig. „Sportlich lief es so schlecht nicht“, blickt Mair auf seine Zeit beim SV Eichsel zurück: „Wir haben in der Kreisliga B 23 von 26 Spielen gewonnen.“ Auch in der höheren Klasse habe seine Elf unterm Strich meist gut mitgehalten: „Es fehlte oft nicht viel. Viele Spiele gingen nur knapp verloren.“ Zur Winterpause steht der Neuling nach vier Siegen und zwei Unentschieden mit 14 Punkten auf dem zwölften Platz.