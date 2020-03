Fußball-Landesliga: – Fußballtrainer Heiko Günther aus Todtnau beendet im kommenden Sommer seine Fußballpause. Der 39-Jährige übernimmt zur Saison 2010/21 den SV Au-Wittnau, Tabellensechster der Landesliga. Günther folgt dort auf Marcel Kobus, der den Verein im Sommer verlässt.

Der SV Au-Wittnau betont, dass sich seine sportliche Leitung intensiv mit der Nachfolge befasst hat: „Insbesondere aufgrund der fachlichen Qualitäten von Heiko und seiner sympathischen Art haben wir uns gemeinsam auf eine Zusammenarbeit ab dem 1. Juli verständigt.“

Als Spieler war Heiko Günther lange Jahre für den FC Zell aktiv. Als Trainer war er beim FC Schönau in der Bezirksliga, dem FC Wittlingen in der Landesliga und mit der U19 des FV Lörrach-Brombach in der Oberliga tätig. Zuletzt war er in der Saison 2018/2019 im Trainerstab des SV Weil tätig, mit dem er in die Verbandsliga aufgestiegen ist.