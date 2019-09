Regionalsport Hochrhein 19. September 2019, 13:32 Uhr

SV 08 Laufenburg wieder mit Alija Kapidzija

Stürmer des SV 08 Laufenburg ist wieder fit, doch fallen die gesperrten Esser und D‘Accurso in der Partie am Samstag gegen den FV Herbolzheim aus. FSV Rheinfelden will Negativ-Serie am Sonntag beim SV Kirchzarten beenden