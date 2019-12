Gewichtheben: – Zwei Wochen vor dem Spitzenkampf gegen Landesliga-Tabellenführer WFC Nagold, am 11. Januar, in der Stadthalle Laufenburg, schrammte der Tabellenzweite SV 08 Laufenburg beim SV Fellbach knapp am 3:0-Erfolg vorbei und musste mit zwei Punkten zufrieden sein.

Das Reißen ging bei den Schwaben klar an die Null-Achter, die diese Disziplin mit 144,7:107,6 für sich entschieden. Im Stoßen fehlten in der Schlussabrechnung gerade einmal 0,4 Punkte zum Sieg. Der SV Fellbach setzte sich äußerst knapp mit 248,6:248,2 durch. Unterm Strich, also in der Zweikampfwertung, sicherten sich die Laufenburg den Teamerfolg mit 392,9:356,2.

Beste Punktesammlerin im Laufenburger Team war einmal mehr Lisa Eble, die im Reißen 80 Kilo (45 Punkte) zur Hochstrecke brachte und im Stoßen einen runden „Hunderter“ stemmte und dank des Doppelzentners gute 65 Punkte für sich notieren ließ. Die Frauen in der Laufenburger Equipe punkteten ohnehin stark. Nach Eble steuerte Leonie Stöcklin mit 53 und 63 Kilo weitere 81 Punkte bei. Für 51 und 58 Kilo wurden Leonie Hilbert 74 Punkte gut geschrieben.

Bei den Männern war Johannes Böhler mit 100 und 122 Kilo bester Punktesammler, kam unterm Strich auf 55,4 Zähler. Routinier Andreas Albiez sicherte seiner Mannschaft 51 Punkte mit 62 und 85 Kilo. Max Hilbert ging nur im Reißen an die Hantel, schaffte 82 Kilo, ging aber in der Punktewertung wegen seines Gewichts leer aus. Im Stoßen rückte Daniel Stiller in die Mannschaft. Seine 85 Kilo brachten 21,5 Punkte für die Gesamtwertung.