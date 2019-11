Fußball-Landesliga: SG Nordweil/Wagenstadt – SV 08 Laufenburg 2:2 (2:1)

Tore: 0:1 (19.) D‘Accurso; 1:1 (32.) und 2:1 (37./FE) beide Winkler; 2:2 (81./HE) Halili. – SR: Stefan Langeneckert (Appenweier). – Z.: 170. – Bes.: Rot für Hensle (SG/80.) wg. Handspiels und Halili (SV 08/90.+2) wg. groben Foulspiels; Reiner (SG/88.) hält FE von Halili.

Regionalsport Hochrhein 2:0-Arbeitssieg für FSV Rheinfelden im Hochrhein-Derby beim FSV Rheinfelden – mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

Das Positive vorne weg: Der SV 08 Laufenburg blieb auch im elften Spiel hintereinander unbesiegt und setzte sich dank der Niederlage von Verfolger SF Elzach-Yach gegen die Spvgg. Untermünstertal an der Tabellenspitze sogar einen Punkt vom Konkurrenten ab. Über das Remis war SV 08-Trainer Michael Wasmer nicht unglücklich: „Vom Spielverlauf sind wir gut bedient. Es war ein schlechtes Spiel auf einem schlechten Platz.“

Regionalsport Hochrhein Auswärtsspiele für FSV Rheinfelden und SV 08 Laufenburg Das könnte Sie auch interessieren

Zwar ging der SV 08 Laufenburg nach einer schönen Einzelleistung von Sandro D‘Accurso in Führung, doch nach einem Doppelschlag von Moritz Winkler sahen sich die Gäste zur Pause in Rückstand. „Dann sind wir nur noch hinterher gerannt“, sagte Wasmer. In einer dramatischen Schlussphase verwandelte Bujar Halili einen Handelfmeter gewohnt sicher zum 2:2 (81.). Hoffnung kam bei den Gästen auf, da sie nach der Roten Karte für Philipp Hensle in Überzahl spielten. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit eine Premiere: Halili legte den Ball ein zweites Mal auf den Punkt und scheiterte erstmals in dieser Saison. Vier Minuten später sah er Rot. Ob wegen Foul oder Tätlichkeit – da gingen die Meinungen auseinander.

SV 08 Laufenburg: Cambero – Mendy, Bouhouch, Nowak, Ristic (62. Ferrara) – Armenio (81. Seidita), Kapidzija, Mathis, Esser – Halili, D‘Accurso.