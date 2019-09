Fußball-Kreisliga A, Ost: – Alle Spieler auf dem Feld umarmten sich, klatschten sich ab und beglückwünschten sich gegenseitig zu einem tollen Spiel. Der SV 08 Laufenburg II und C.S.I. JR Laufenburg lieferten sich ein rasantes Stadtderby. Das einzige was fehlte, waren die Tore. Doch es war keine langweilige Nullnummer. Beide Teams gingen über die gesamte Spieldauer ein hohes Tempo und verdienten sich ein Kompliment. Und am Ende waren alle zufrieden.

Obwohl C.S.I. JR Laufenburg dem verschossenen Strafstoß ein bisschen nachtrauerte. Giuseppe Iudici (64.) legte sich die Kugel auf den Punkt und hämmert sie brachial in den Laufenburger Nachthimmel. Es hätte das Siegtor bringen können.

Salvatore Spano, Trainer C.S.I. JR Laufenburg: „Ich gratuliere meiner Mannschaft für die super Leistung.“ | Bild: Michael Neubert

„Wir hatten in der zweiten Hälfte mehr Chancen, haben den Elfer verschossen, aber das gehört zum Fußball“, haderte C.S.I.-Trainer Salvatore Spano und zuckte mit dem Schultern. Um seinen Spielern gleich zu einer famosen Leistung zu gratulieren: „Wir wachsen langsam zu einem Team zusammen.“

Sein Stolz war deutlich herauszuhören, mit dem Wink in Richtung Gegner: „Wenn ich sehe, was der SV08 für ein Potenzial hat. Wir haben es ihnen schwer gemacht.“ Das klang schon ein bisschen bescheiden. Seine Kicker legten, nachdem sie in der ersten Hälfte mächtig unter Druck geraten waren, nach der Pause los.

Spanos Elf brachte den Lokalrivalen in Verlegenheit und an den Rand einer Niederlage. Erst der Elfer, dann zielte Berhon Hoti (69.) knapp vorbei, scheiterte wenig später an Philipp Scheible, Torhüter der Null-Achter. Scheible musste noch einmal ran, als Umberto Di Stefano durch war.

Dabei schienen die C.S.I.-Männer kurz vor der Pause schon platt zu sein. So stark war der Druck der gastgebenden Null-Achter. Spano: „Wir hatten ein paar Probleme. Ich habe in der Pause gesagt, wir müssen besser verschieben, die Lücken zu machen. So sind wir besser ins Spiel gekommen.“

Die Landesliga-Reserve des SV 08 Laufenburg wollte vor der Pause die Führung. Sie wollte C.S.I. müde spielen. Trotz der Überlegenheit sprangen kaum Torchancen heraus. „In der Defensive sind wir bombig gestanden, das Kreative hat ein bisschen gefehlt.

Aber sonst war alles topp“, fasste Marco Scherzinger, Trainer des SV08, das Geschehen zusammen. Am Ende war er froh um den Punkt. Das Chancenplus des Gegners im zweiten Durchgang konnte er nicht leugnen.

SV 08 Laufenburg II – C.S.I. JR Laufenburg 0:0. -SR: Stefan Wagner (Weilheim). – Z.: 120. – Bes.: Iudici (C.S.I./64.) verschießt FE.