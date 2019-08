Fußball-Kreisliga A, Ost: – Drei Mannschaften sind schon richtig durchgestartet, die SG Mettingen/Krenkingen, Spvgg. Brennet-Öflingen und der SC Lauchringen. Das Trio führt mit dem Punktemaximum aus zwei Spielen. Der SV BW Murg und SV 08 Laufenburg II können noch nachziehen, wenn sie ihre Nachholspiele gewinnen.

Blick zurück auf den vergangenen Spieltag – weil er außergewöhnlich war. In sechs Partien fielen 38 Tore, 6,33 pro Spiel im Schnitt. Dabei hinterließen die Spvgg. Brennet (9:0 gegen die Spvgg. Wutöschingen) und SG Mettingen/Krenkingen (9:1 gegen C.S.I. JR Laufenburg) eine Duftnote. Kaum gnädiger machte es die Landesliga-Reserve des SV 08 Laufenburg beim 7:1 gegen den FC Weizen.

Das Klettgauderby des FC Geißlingen gegen den FC Grießen hätte diesen Rahmen noch sprengen können. Am Ende ließen es die Geißlinger nach dem 5:0 in der Halbzeit schleifen und siegten mit 6:2.

Was das alles bedeutet? Schwer zu sagen. Der kommende Spieltag wird‘s zeigen. Auf jeden Fall mutiert die Partie zwischen der Spvgg. Brennet-Öflingen und dem SC Lauchringen nach den bisherigen Ergebnissen zum Spitzenspiel. Die Lauchringer haben zwei Mal gesiegt. Trotzdem fahren sie als krasse Außenseiter zum Bezirksliga-Absteiger.

Vor allem stellt sich die Frage: Wer stoppt Brennets Torjäger Timo Bernauer? Er hat es in zwei Spielen schon auf sieben Treffer gebracht. Da müssen sich die Lauchringer schon etwas einfallen lassen.

Die SG Mettingen/Krenkingen knüpft an die starke vergangene Saison an und legte mit einem 4:0 in Grießen und besagtem 9:1 gegen das überforderte C.S.I. JR Laufenburg. Was kommt noch? Das Gastspiel beim SV Rheintal wird‘s zeigen. Im Schongang kommen die Kicker von Trainer Georg Isele nicht zum Sieg.

Zumal die Rheintaler nach dem 2:4 zum Auftakt gegen den SC Lauchringen sich am Mittwoch beim 3:1 gegen den SV Albbruck gut erholt zeigten. Das gibt Selbstvertrauen für die Partie gegen die SG Mettingen/Krenkingen.

Gelingt dem SV 08 Laufenburg II der nächste Streich? Er fährt zum Aufsteigerduell zum FC Grießen. Treten die Grießener wie zuletzt auf, gibt es gegen die Gäste aus Laufenburg wieder nichts zu ernten. Da braucht es eine deutliche Leistungssteigerung, wollen die Klettgauer nicht wieder unter die Räder kommen.

Ohne Punkte starteten der FC Bad Säckingen und SV Albbruck. Beide Teams hatten sich das wohl anders vorgestellt. Obwohl erst der dritte Spieltag ansteht, ist das Duell für beide schon richtig wichtig. Bekanntlich holt man nicht so schnell auf, was man in der Startphase der Runde versäumt.