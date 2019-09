von Rolf Rombach

Ringen: – Nach dem Abschluss der Weltmeisterschaften im kasachischen Nur-Sultan startet die Ringer-Bundesliga in ihre neue Saison. Juristisch noch nicht beendet ist das Thema „Halbfinale“ beim TuS Adelhausen, doch blicken die Trainer Bernd Reichenbach und Florian Philipp nun nach vorn und starten mit einem an einigen Positionen veränderten Kader in die neue Runde.

1. Bundesliga Südwest: – Im Dezember endete die Gruppenphase der Bundesliga Südwest mit dem Derby zwischen dem TuS Adelhausen und der RG Hausen-Zell. Genau so beginnt nun die neue Saison. Die Dinkelbergstaffel mit Lokalmatador Stephan Brunner empfängt am Samstag, 19.30 Uhr, zum Auftakt die Kombinierten aus dem Wiesental. Beide Staffeln haben sich verändert. Die Fans erwarten eine spannende Mischung aus internationalen Top-Ringern und talentierten Eigengewächsen. TuS-Trainer Bernd Reichenbach freut sich: „Spannender Heimkampf, volle Halle, gute Stimmung – was will man mehr.“

Regionalliga: – Während auf dem Dinkelberg das Bundesliga-Derby am Samstag, 19.30 Uhr, zwischen dem TuS Adelhausen und der RG Hausen-Zell die Massen bewegt, stehen sich eine Etage tiefer bereits am Freitag, 20.30 Uhr, in der Wiesentalhalle Höllstein die WKG Weitenau-Wieslet und Aufsteiger KSV Rheinfelden gegenüber. Gästetrainer Sascha Oswald ist angespannt. „Wir wollen den ersten Derbysieg“, gibt er die Richtung vor, wenngleich er seine Staffel nicht in der Favoritenrolle sieht. „Personell gesehen sind wir eher der Außenseiter“, so Oswald: „Entscheiden wird, wer seine Leistung besser abrufen kann.“

Beim TuS Adelhausen II, der vor der „Ersten“, morgen um 17.30 Uhr, den KSV Schriesheim erwartet, geht der Blick auf die unteren Gewichtsklassen. Hier büßte der Gast zuletzt beim 11:16 gegen den KSV Tennenbronn entscheidende Punkte ein. Eine gute Chance für die Nachwuchsringer vom Dinkelberg: „Sie sind in der Findungsphase und dürfen ran“, ist TuS-Trainer Bernd Reichenbach entspannt.