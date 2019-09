von Rolf Rombach

Ringen: (ror) Ein Jahr hatte der KSV Rheinfelden kein hochklassiges Derby. Nach dem unglücklichen Direktabstieg aus der Regionalliga Baden-Württemberg nach der Premierensaison 2017 ließen sich die Hochrhein-Ringer aber nicht entmutigen und sind nun wieder zurück in der Zweiten Liga der Griffkünstler. Dort wartet nach knappem Ligaverbleib wieder der TuS Adelhausen II, der mit der benachbarten WKG Weitenau-Wieslet in dieser Saison wohl erneut um den Klassenverbleib bangt.

Für den Rheinfelder Trainer Sascha Oswald geht eine lange Vorbereitungsphase zu Ende. „Ich glaube, das ist die beste Mannschaft in der Geschichte des KSV“, ist er optimistisch für die zweite Saison in der Regionalliga. Mit dem Russen Mikhail Ivanov, dem Kubaner Andi Garcia Nicado und Kevin Kähny vom TuS Adelhausen sind drei Neuzugänge zur Verstärkung hinzu gestoßen. Gegen den ehemaligen Bundesligisten KSV Schriesheim beginnt die Rückkehr des RSV Rheinfelden direkt mit einer Standortbestimmung, hat sich der Vorjahresdritte doch etwas verstärkt.

Einige Federn lassen mussten die Teams des TuS Adelhausen. Zwölf Athleten haben den Dinkelberg verlassen, fünf Neuzugänge sollen den verbliebenen Kader abrunden und die zahlreichen Eigengewächse unterstützen. „Wir sind qualitativ nicht schwächer. Nur nicht mehr so breit aufgestellt wie zuletzt“, sagt Greco-Trainer Florian Philipp. Durch die Weltmeisterschaft im kasachischen Nur-Sultan beginnt die Bundesliga erst am 28. September. Dann erwartet der TuS Adelhausen im Bezirksderby die RG Hausen-Zell.

Die Regionalliga-Reserve startet am Samstag im südbadischen Derby beim KSV Hofstetten in die neue Saison. Der Kader hat sich stark verjüngt. Rund ein halbes Dutzend eigener junger Ringer will sich hier für die Bundesliga empfehlen. Nach einer guten Vorbereitung genießen sie das Vertrauen der Trainer. „Wenn wir verletzungsfrei bleiben, sind wir zuversichtlich“, sagt Freistil-Coach Bernd Reichenbach.

Am Freitag, 20. September, treffen der KSV Rheinfelden und TuS Adelhausen II im Vorrundenderby in der Turnhalle der Schillerschule aufeinander.