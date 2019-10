von Rolf Rombach

Ringen, Regionalliga

KSV Rheinfelden – AV Germania Sulgen 22:12. – Beim KSV Rheinfelden läuft es zum Ende der Vorrunde. Die „Erste“ gewann ihren Regionalliga-Kampf gegen den AV Sulgen und die „Zweite“ führt die Bezirksliga als Herbstmeister vor dem punktgleichen SV Geresgen II an. Entsprechend zuversichtlich blickt Trainer Sascha Oswald dem Doppelkampftag zum Wochenende entgegen. An Allerdheiligen geht‘s zum KSV Schriesheim (3.), einen Tag später ist der KSV Tennenbronn (5.) zu Gast beim Tabellensiebten in Rheinfelden.

Seinen erfolgreichen Einstand feierte Neuzugang Garip Bayram (57 kg Freistil). Der türkische Greco-Spezialist zwang Samuel Moosmann seinen Stil auf und brachte den Sulgener Nachwuchsmann durch die Armklammer in Bedrängnis. Beim Stand von 12:0 schulterte Bayram seinen Gegner.

Auf die Bretter: Mit aller Kraft drückte der Rheinfelder Ferenc Almasi den Sulgener David Schulze zum Schultersieg auf die Matte. | Bild: Rolf Rombach

Sogar 13:0 stand es, als Ferenc Almási (130 kg Greco) seinen Gegner David Schulze mit einem Kopfklammerüberwurf auf die Schultern legte. Sulgens derzeit bekanntester Ringer, Valentin Lupu (61 kg Greco), hatte gegen Patrick Hinderer wenig Mühe einen Überlegenheitssieg einzufahren. Das blieb der einzige Erfolg der Gäste im ersten Kampfabschnitt. Allerdings ist Lupu derzeit im Visier der Sportrichter. Die haben die bisherigen Siege des Rumänen wegen seines zusätzlichen Engagements in der Deutschen Ringer Lioga (DRL) mit dem SV Nendingen annulliert haben.

Zur Pause sicherten Schultersieger Eduard Frick (98 kg Freistil) und Vincent von Czenstkowski (66 kg Freistil) mit einem 9:1-Erfolg die 15:4-Führung des KSV Rheinfelden, der im zweiten Durchgang durch Kevin Kähny (86 kg Greco) nach einem Konter gegen Jannik Malz in der fünften Minute den nächsten Schultersieg verbuchten.

Punktsieg: Der Rheinfelder Andrius Reisch ließ beim 9:0-Punktsieg dem Trainer des AV Sulgen, Semih Bosyan keine Chance. | Bild: Rolf Rombach

Nun lag der Matchball bei Fabian Wepfer (71 kg Greco). Zwar verlor das Rheinfelder Eigengewächs knapp mit 1:4 gegen den drei Kilogramm schwereren Andreas Moosmann, doch überließ er damit dem Gast nur zwei Zähler für die Mannschaft. Somit stand der dritte Saisonsieg bereits fest, als Andrius Reisch (75 kg Freistil) mit seinen berüchtigten Beinangriffen gegen AV-Trainer Semih Bosyan den Erfolg mit einem 9:0-Sieg noch ausbaute.

Regionalsport Hochrhein Heimkämpfe für den KSV Rheinfelden und den TuS Adelhausen II zum Abschluss der Vorrunde Das könnte Sie auch interessieren

TuS Adelhausen II – ASV Ladenburg 11:22. – Trotz seiner vier Siege auf der Matte vor gerade einmal 80 Zuschauern musste sich der TuS Adelhausen II zum Vorrundenende gegen Aufsteiger ASV Ladenburg geschlagen geben. Dovydas Urbanavicius (57 kg Freistil) führte nach der ersten Runde mit 4:0, als er in der vierten Minute durch einen Wurf in die gefährliche Lage den Ausgleich hinnehmen musste. Doch Urbanavicius ging mit einer „Eins“ direkt wieder in Führung und baute wenige Sekunden vor dem Gong mit einem „Vierer“-Wurf seinen Vorsprung auf 9:5 aus.

Weniger spannend machte es Felix Krafft (130 kg Freistil), der Sascha Helmling mit permanentem Kampf an den Mattenrand die Punkte abnahm und in der vierten Minute nach einer Griffentzugsverwarnung mit einem Wurf den Überlegenheitssieg eintütete.

Damti aber endete die Souveränität der Gastgeber. Die nächsten vier Kämpfe wurden vorzeitig abgegeben, so dass die Punktsiege der Routiniers Zsolt Berki (71 kg Greco) und Reinier Perez (80 kg Freistil) nur noch der Ergebniskorrektur diente. Das Freistil-Weltergewicht war vom TuS Adelhausen II nicht besetzt worden. Im Schlussduell verkürzte Leonard Zavarin (75 kg Greco) zumindest seinen 0:6-Rückstand durch eine bessere zweite Runde auf 4:8.

Zum Auftakt der Rückrunde treten die Reservisten vom Dinkelberg am Freitag (Allerheiligen) in heimischer Halle gegen den Tabellenzweiten KSV Hofstetten an und sind am Samstag zu Gast bei der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt (4.).