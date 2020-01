Radball: – Die Erfolgsgeschichte kann noch ein Stückchen weitergehen, auch wenn die Voraussetzungen nicht mehr ganz so optimal sind. Schließlich sind die derzeit erfolgreichsten Radballer des RSV Öflingen, Marc Huber und Moritz Schubach, altersbedingt nun bei den U19-Junioren notiert. Bis Jahresende spielten sie noch eine Altersstufe tiefer, wurden als U17-Jugendliche im Herbst Zweiter bei den Deutschen Meisterschaften.

Nun steht das Öflinger Duo – noch dazu vor heimischer Kulisse – vor der nächsten Herausforderung. Der RSV Öflingen richtet am Wochenende vor Fasnacht, am 15./16. Februar, in der Schulsporthalle das erste von zwei Qualifikationsturnieren zur Europameisterschaft der Junioren aus. Die besten Radballer des Kontinents messen sich am 22./23. Mai in Altdorf im Schweizer Kanton Uri, der Heimat der Titelverteidiger Timon und Yannick Fröhlich.

Dass Marc Huber und Moritz Schubach auch dort für den RSV Öflingen am Start sein werden, erscheint angesichts des Altersklassen-Wechsels und der so hochkarätigen wie erfahrenen Konkurrenz auf den ersten Blick unwahrscheinlich. Andererseits ist auch im Radball die Kugel erstmal nur rund und Überraschungen soll es auch in dieser Sportart immer wieder geben.

Sieben Mannschaften des C-Kaders im Bund Deutscher Radfahrer (BDR) spielen in zwei Turnieren den bundesdeutschen Teilnehmer aus. Das zweite Qualifikationsturnier ist für den 21./22. März nach Großkoschen in Brandenburg vergeben worden. Aus dieser Gemeinde kommen auch die Top-Favoriten für das Ticket in die Zentralschweiz.

Tim und Eric Lehmann vom RSV Großkoschen holten sich seit 2013 in ihrer jeweiligen Altersklasse den Deutschen Meistertitel. 2018 reisten sie schon einmal zur Junioren-Europameister in die Schweiz, holten sich in Bazenheid seinerzeit den Titel durch einen 5:1-Sieg im Finale gegen Österreich. Im vergangenen Jahr, bei den Titelkämpfen in Geipoldsheim/Frankreich, standen die Lehmann-Brüder erneut im Finale. Dieses Mal war die Entscheidung um den Titel an Dramatik kaum zu überbieten. Gegen die Schweizer Timon und Yannick Fröhlich stand es nach Ende der Spielzeit 4:4, auch die Verlängerung brachte mit einem 2:2 keinen Sieger. Das abschließende Viermeterschießen verlor das Duo aus der Lausitz mit 1:3 gegen die Altdorfer.

Zweiter Anwärter auf die Teilnahme nahe des Vierwaldstätter See ist die SG Langenwolschendorf mit Nils Kebsch und Manuel Paschka. Das Duo aus Thüringen fuhr in den vergangenen beiden Jahren als Ersatz-Team zu den EM-Turnieren und will im dritten Versuch nun als BDR-Vertreter aufs Parkett.

Als fünffache Deutsche Nachwuchsmeister stellen sich Gabriel Jose und Lucas Hering von der SG Zeitz (Sachsen-Anhalt) im weiteren Feld des Öflinger Turniers vor. Welche Radball-Qualität in Großkoschen ausgebildet wird, unterstreicht die Tatsache, dass der Verein in Torben Noatnick/Luca Hönicke eine zweite Mannschaft im Feld hat.

Komplettiert wird das Turnier beim RSV Öflingen durch die Lokalmatadoren sowie zwei weitere Mannschaften aus Baden-Württemberg. Vom RV Kemnat reisen Robin Bluthardt und Chris Rapp an, die sich mehrfach mit guten Platzierungen an Deutschen Meisterschaften empfehlen. Vom RV Gärtringen sind Luis Müller und Loris Ferrari dabei, Beiden wurden in den Spielklassen U13 und U15 jeweils Deutsche Meister.