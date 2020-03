Radsport: – In die Reihe abgesagter großer Veranstaltungen – Schluchseelauf der LG Hohenfels, Trompeterlauf in Bad Säckingen, Stettenturnier in Hohentengen-Stetten – in der regionalen Sportszene reihen sich notgedrungen auch zwei Termine des RSV Rheinfelden ein. In einer Pressemitteilung informiert der Verein, dass er sowohl seine für den 31. Mai geplante Benefiztour absagen wird, als auch das 64. Kriterium in der Innenstadt, das für den 11. Juli auf dem Terminkalender stand.

Regionalsport Hochrhein Schluchseelauf der LG Hohenfels wegen Corona abgesagt Das könnte Sie auch interessieren

Der RSV Rheinfelden schreibt, dass er sich nach interner Beratung innerhalb des Vorstands dazu entschieden hat, diese beiden überregional beachteten Veranstaltungen abzusagen. „Auch wir müssen leider auf die momentane, sehr labile Situation reagieren. Der Trainingsbetrieb wurde weitestgehend eingestellt, unsere Sportlerinnen und Sportler trainieren natürlich alleine weiter, an Wettkämpfe ist aber momentan nicht zu denken“, lässt sich der Vorsitzende Ralf Bär zitieren.

Regionalsport Hochrhein 16. Trompeterlauf in Bad Säckingen wird wegen des Coronavirus abgesagt Das könnte Sie auch interessieren

„Ein Ende ist noch nicht absehbar und die Auswirkungen auf die Wirtschaft auch nicht. Sponsoren in dieser Situation anzusprechen, halten wir für nicht zielführend. Wir hoffen auf eine eventuelle Benefiztour im Herbst. Das Radrennen werden wir wieder für 2021 planen“, teilt Bär weiter mit: „Wir wünschen allen viel Gesundheit und Durchhaltevermögen, unseren Sponsoren danken wir für die langjährige Unterstützung und hoffen im nächsten Jahr auf weitere Unterstützung.“