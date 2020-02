von Monika Scheibengruber

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen: SV Nollingen – TTC Iffezheim 3:8

Der SV Nollingen erwischte einen schlechten Start. Petra Kaufmann/Adelina Bejtaga verloren ihr Doppel mit 2:3 und Larissa Mader/Nicole Weber mussten sich drei Mal mit 11:13 geschlagen geben. Im Einzel setzte sich Kaufmann in ihren beiden Partien durch und Mader steuerte einen Sieg bei. Mader und Weber zogen jeweils nach einer 2:1-Führung doch noch den Kürzeren.

Verbandsliga, Männer: SV Eichsel – FT 1844 Freiburg III 2:9

Für den SV Eichsel läuft es in der Rückrunde nicht so rund. Reichte es im Hinspiel noch zu einem knappen 5:9, gab es nun eine deutliche Niederlage beim Tabellenzweiten. So rutschte das Team auf den siebten Platz ab. Das Doppel Mark-Hong Bayer/Lukas Hertrich sicherte gegen Lino Rohrer/Maximilian Leupolz einen Punkt. Im Einzel setzte sich Manuel Brugger klar mit 3:0 gegen Leupolz durch.