Radsport: – “Noch diese Meisterschaft und die Weltmeisterschaft in Grächen im Wallis. Dann ist Schluss“, sagte Sabine Spitz vom Wiawis Bikes Pro Team, die nach Medienberichten zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, anlässlich der Deutschen Marathon-Meisterschaften an diesem Wochenende in Daun/Eifel. In der Presseerklärung des Medienbüros Beate Dobbratz ist davon die Rede, dass die 47-jährige Bikerin aus dem Hotzenwald nach der WM, die vom 20. bis 22. September in der Schweiz ansteht, „die Reißleine zieht und das Ende ihrer einzigartigen Karriere ankündigt.“

Niederhof Olympiasiegerin Sabine Spitzaus Murg-Niederhof bekommt den Verdienstorden des Landes Das könnte Sie auch interessieren

Die in Herrischried geborene Mountainbikerin startete Mitte der 90er Jahre ihre eindrucksvolle Karriere, die sie 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking mit dem Gewinn der Goldmedaille in der Disziplin Cross Country krönte. Weitere Olympiamedaillen gewann Spitz 2004 in Sydney mit Bronze und 2012 in London mit Silber.

Olympische Medaillen: Gold, Silber und Bronze holte sich Sabine Spitz bei den Cross Country Rennen in Peking 2008, London 2012 und Sydney 2004. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Nach dem verletzungsbedingt missglückten Start bei den olympischen Spielen von Rio im Sommer 2016 hatte sie ihren Rücktritt vom Cross Country erklärt. Allerdings schwang sie sich danach doch wieder aufs Bike, um ab 2018 nur noch bei Marathonrennen zu starten.

Regiosport Hochrhein Sabine Spitz holt sich ihren 20. Deutschen Titel Das könnte Sie auch interessieren

In der Pressemitteilung schreibt das Büro Dobbratz: Damit endet ein Ritt über Stock und Stein, der Sabine Spitz zur MTB-Queen machte. Keine nationale Cross-Fahrerin sammelte auch nur annähernd so viele Titel, vor allem aber rückte sie den Sport in den Fokus der Öffentlichkeit.

Triumph in Peking: Vor fast genau elf Jahren gewann Sabine Spitz olympisches Gold beim Cross Country-Rennen in China. | Bild: Roth/Augenklick

2001 fuhr Sabine Spitz ihren ersten DM-Erfolg heraus. Es folgten 117 Weltcup-Einsätze, zwei WM- und vier EM-Goldmedaillen und jedes Jahr mindestens ein Titel. Ihr olympischer Schatz: Bronze 2004 in Athen, der ganz große Coup folgte 2008 in Peking mit Gold, 2012 in London dann die Silbermedaille.

Video: Welte, Gerd

Vor wenigen Tagen fuhr sie letztmals in der Region, wurde Zweite hinter der Südafrikanerin Robyn de Groot beim viertägigen Rothaus Bike Giro rund um den Feldberg. Beim Waldhaus Bikemarathon des VBC Waldshut-Tiengen Ende Mai verteidigte sie ihren Vorjahrestitel. Beim Hegau-Bikemarathon in Singen war Spitz nach einem Magen-Darm-Infekt Vierte geworden.

Regionalsport Hochrhein Schweizer Emilien Barben und Sabine Spitz gewinnen 16. Waldhaus-Bike-Marathon Das könnte Sie auch interessieren

In der Badischen Zeitung war nach dem Etappenrennen im Hochschwarzwald zu lesen, dass sie ihre gesundheitlichen Beschwerden noch nicht definitiv im Griff habe. Zwar habe sie im Verlauf des Rennens eine „kleine Wende erlebt“ und betonte im Sportler-Jargon, was das Gefühl für den eigenen Körper angeht: „I could feel myself again. Das sollte andeuten, dass sie näher an ihre Reserven kommt. Das sei ihr 2019 kaum gelungen. Es hätte angesichts des Trainings mehr raus springen müssen. Nun stünden für sie grundsätzliche Untersuchungen des Herz-Kreislauf-Systems an, um defintive Klarheit zu gewinnen, schreibt Erhard Goller.

Regionalsport Hochrhein Sabine Spitz hat viel Spaß bei ihrem letzten Cross Country-Rennen Das könnte Sie auch interessieren

Ihr Engagement für sauberen Sport wurde vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gewürdigt mit einer Auszeichnung für die konsequente Anti-Doping-Haltung entgegennehmen. Rudolf Scharping, Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) würdigt Sabine Spitz: “Sie war über Jahrzehnte eine der erfolgreichsten deutschen Radsportlerinnen und hat mit ihrem Medaillensatz olympische Geschichte geschrieben. Darüber hinaus ist sie bis heute ein Vorbild für junge Athletinnen, die ihre Disziplin, ihr Durchhaltevermögen auch in schwierigen Situationen und ihr freundliches Wesen bewundern. Wir würden uns freuen, wenn Sabine Spitz ihre große Erfahrung auch im Bereich von Jugend und Nachwuchs weitergeben würde.“

Sabine Spitz möchte künftig mehr Zeit für sich haben Das könnte Sie auch interessieren

Die aktuelle Cross-Country-Europameisterin und Weltranglisten-Ersten Jolanda Neff findet ebenfalls anerkennende Worte für die langjährige Rivalin: “Ihre Olympiamedaillen sind nicht nur Lohn für jahrelange Arbeit, sondern auch ein Zeichen für alle Menschen: Wer sich um seine Gesundheit und sein Wohlergehen kümmert, wird Früchte ernten. Sie hat der Sportwelt große Emotionen geschenkt – dafür danke Sabine.“

Radsport Sabine Spitz tritt vom Rücktritt zurück Das könnte Sie auch interessieren

Auch in Zukunft will Sabine Spitz ihrem Sport erhalten bleiben: „Mountainbike ist und bleibt meine Passion“, sagt sie. Coaching und Co-Moderation bei einem Sportsender am Rande der Weltcups sowie Tourismus-Projekte stehen bei ihr auf dem Plan: “Natur, Bewegung, Gesundheit werden für mich immer Priorität besitzen.“