FC Hochrhein – FC Wittlingen 5:2 (4:1). – Tore: 0:1 (9.) Berger; 1:1 (13./FE) und 2:1 (16.) beide Sardu; 4:1 (32.) und 4:1 (37.) beide Masche; 5:1 (55.) Sardu; 5:2 (90.) Berger. – SR: Heiko Werner (Ühlingen-Birkendorf). – Z.: 100.

Es läuft schon richtig gut für den FC Hochrhein. Im Bezirks-Derby gegen den FC Wittlingen war es schon mal enger. Dieses Mal ließen die Fußballerinnen von Trainer Tobias Schneider dem Gegner kaum eine Chance. Die Elf gab sofort den Takt vor, hatte einige Chancen für die Führung. Einmal waren sie jedoch unsortiert. Prompt gab es die Quittung. Lisa Berger (9.) nutzte einen Freistoß zum 1:0 für die Gäste. „Der Freistoß war etwas unglücklich“, beschrieb Schneider die Szene.

Der FC Hochrhein steckte den frühen Rückstand gut weg und drehte danach richtig auf. Die überragende Nina Sardu verwandelte einen Strafstoß zum 1:1 (13.) und legte nur drei Minuten später nach – 2:1. „Nina war richtig gut drauf“, lobte Schneider. Auch an den ersten beiden Verbandsliga-Toren von Neuzugang Carla Masche (32./37.) zum 4:1-Pausenstand war Sardu maßgeblich beteiligt.

So war die Partie zur Pause fast schon entschieden. Dennoch rechnete Schneider in der zweiten Hälfte noch einmal mit einem Ansturm der Gäste. Schließlich zog Sardu (55.) mit dem ihrem dritten Tor und dem 5:1 dem Gegner endgültig den Zahn.

Schneider nutzte die Gunst der Stunde, wechselte durch, um für die anstehenden Aufgaben Kräfte zu schonen. Der Schwung ließ etwas nach, ohne dass der Sieg noch einmal ernsthaft gefährdet war. Der FC Wittlingen kam in der Schlussphase noch einmal zu einigen Möglichkeiten. Berger (90.) gestaltete das Ergebnis mit dem 2:5 für die Gäste ein wenig freundlicher.

„Es war beeindruckend, wie wir das 0:1 weggesteckt haben. Sich haben sich einmal kurz geschüttelt und haben dann mit dem 4:1 alles schnell klar gemacht“, freute sich Schneider. Allerdings erwartet er am Donnerstag im SBFV-Pokal, wenn sich beide Teams in Wittlingen erneut gegenüber stehen, einen anderen Gegner: „Wir dürfen nach diesem Sieg nicht den Fehler machen, die Wittlingerinnen zu unterschätzen“, warnt Schneider.

Premiere für SG Görwihl

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Görwihl/Eintracht Wihl haben in ihrem zweiten Jahr in dieser Spielklasse den Bann gebrochen. Beim SV Litzelstetten gelang der Elf von Ömer Cicek der erste Sieg im überregionalen Fußball. Rebecca Ölschlägel traf in der 49. Minute zum historischen 1:0-Erfolg. Der SV Nollingen kam kampflos zu einem 6:0-Sieg, weil Aufsteiger Nordstern Radolfzell auf das Spiel verzichtete. (gru)