von Rolf Rombach

Ringen, Regionalliga: – Noch nicht personell in Bestform präsentierten sich die beiden Teams aus unserer Region. Aufsteiger KSV Rheinfelden unterlag gegen den KSV Schriesheim mit 13:22. Nicht viel besser erging es dem TuS Adelhausen II, der beim KSV Hofstetten 12:23 unterlag.

Regionalsport Hochrhein Ringer des KSV Rheinfelden starten mit drei Neuzugängen in die Saison Das könnte Sie auch interessieren

KSV Rheinfelden – KSV Schriesheim 13:22

Mit dem zweiten Kampf gab der Aufsteiger KSV Rheinfelden, der ohne vier Stammkämpfer antrat, einen ersten Paukenschlag ab. Nach einem guten Start gelang KSV-Schwergewichtler Ferenc Almási ein Schultersieg gegen Gästetrainer Attila Tamas. Durch den Aufgabesieg von Patrick Hinderer (61 kg Greco) und den Überlegenheitssieg von Vinzent von Czenstkowski (66 kg Freistil) ging der Gastgeber zur Pause in Führung. Die Hypothek war aber zu groß. Nur Manuel Kingani gelang durch ein 4:3 gegen den ehemaligen Mainzer Bundesliga-Ringer Wladimir Berenhardt ein Punktgewinn.

KSV Hofstetten – TuS Adelhausen II 23:12

Nicht eingeplant war bei der Regionalliga-Reserve des TuS Adelhausen die Schulterniederlage von Pascal Ruh (75 kg Freistil), der nach der Pause im Standkampf kalt erwischt wurde und sich plötzlich auf dem Buckel befand. Die 0:3-Niederlage von Felix Krafft gegen den frischgebackenen Vize-Juniorenweltmeister Patrick Neumaier sorgte dafür, dass der Gast sogar ohne einen Zähler in die Pause ging.

Erst Zsolt Berki (71 kg Greco) sorgte mit seinem Überlegenheitssieg für das erste Lebenszeichen der Dinkelberg-Ringer, dem Reinier Perez (80 kg Freistil) in fünfeinhalb Minuten ebenfalls ein 15:0 folgen ließ. So hatte Leonard Zavarin (75 kg Greco) die Kohlen für den Nachwuchs des TuS Adselhausen aus dem Feuer zu holen, was er souverän mit einem Schultersieg in der zweiten Minute erledigte.