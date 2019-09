von unserer Regionalsportredaktion

Leichtathletik: (sk) Der Murger Luca Völkle, der für den TV Konstanz startet, lief bei den Deutschen Straßenmeisterschaften über zehn Kilometer in Siegburg auf den 49. Platz in der Gesamtwertung. In der Männer-Hauptklasse bedeutete Völkles Zeit von 31:45 Minuten den 31. Platz.

Deutscher Meister wurde Amanal Petros vom TV Wattenscheid in 28:54 Minuten.