Regionalsport Hochrhein FSV Rheinfelden muss endlich punkten und SV 08 Laufenburg kann befreit aufspielen

FSV Rheinfelden will am Samstag auf dem Naturrasenplatz im Europastadion gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen die ersten Punkte in dieser Saison einfahren. Aufsteiger SV 08 Laufenburg kann am Samstag beim SC Wyhl nach einem sehr guten Saisonstart befreit aufspielen