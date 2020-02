Leichtathletik: – Insgesamt vier Vereine aus dem Bezirk Oberrhein sowie der SV SW Gottenheim waren mit ihrem Nachwuchs beim Hallensportfest der LG Hohenfels in der Tiengener Sporthalle vertreten. Die größte Gruppe stellte natürlich der Ausrichter. Außerdem waren aus dem Bezirk Jugendliche und Kinder des TV Bad Säckingen, SV Schwörstadt und des TuS Höllstein am Start.

Zu diesem bezirksoffenen Meeting hatte die LG Hohenfels als erfahrener Ausrichter den älteren Nachwuchs der Klassen W/M12 bis zur U20 eingeladen. Rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpften um Urkunden und Medaillen. Die Jüngeren treffen sich zu ihrem vereinsinternen Hallensportfest an gleicher Stätte am Sonntag, 8. März.

Sprint: Von links Lina Schitz, Liz Sucular, Eliana Vella und Sally Saretzki von der LG Hohenfels. | Bild: Welte, Gerd

Den Sprint über 2x35 Meter in der ältesten Klasse der U20 gewann Fabian Klein vom TV Schwörstadt in 9,4 Sekunden. In der U18 siegte der Einheimische Jupp Kögel im Hochsprung mit 1,64 Meter. Das Kugelstoßen in dieser Altersklasse entschied ebenfalls ein Hohenfelser für sich: Hier siegte Ramon Schindler mit 12,58 m.

In der Klasse M15 war Pascal Rafiq von der LG Hohenfels in vier Disziplinen erfolgreich. Am ehesten sticht sein Sieg im Hochsprung mit 1,68 m heraus. In der M13 war Johannes Rogg vom SV SW Gottenheim allein aufgrund seiner Körpergröße eine Klasse für sich. Herausragend war sein Kugelstoßen mit einer Siegerweite von 11,30 m. Pepe Schindler vom TV Bad Säckingen feierte in der M12 einen Doppelsieg im Lauf über 600 Meter und im Hochsprung.

An der Kugel: Cora Nußbaumer siegte für die LG Hohenfels. | Bild: Welte, Gerd

Bei den Mädchen lieferten sich die Hohenfelserinnen Cora Nußbaumer und Aline Schmidt ein spannendes Duell im Kugelstoßen. Nach den sechs Versuchen siegte Cora Nußbaumer mit 10,38 m vor ihrer Vereinskollegin, die exakt 10 m stieß. Nußbaumer gewann noch den Standweitsprung, Schmidt über die Hürden.

Mit Schwung: Aline Schmidt von der LG Hohenfels. | Bild: Welte, Gerd

In der Klasse W13 feierte Eliana Vella von der LG Hohenfels souveräne Siege über 600 Meter, 2x35 m Hürden und im Standweitsprung.

Abgehoben: Den Sieg im Hochsprung der Klasse W13 sicherte sich Laura Queyreau von der LG Hohenfels mit 1,38 m. | Bild: Welte, Gerd

Im Hochsprung dieser Altersklasse war Laura Queyreau, ebenfalls LG Hohenfels, mit 1,38 m erfolgreich.

