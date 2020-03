von Pressemitteilung

Leichtathletik: – Seinen für Sonntag geplanten Lauftag mit 10-Kilometer-Lauf und Halbmarathon hat der LC Marathon Rheinfelden am heutigen Donnerstag abgesagt. Hintergrund ist eine Empfehlung des Landratsamtes Lörrach, wegen der Ausbreitung des Corona-Virus. Das teilte Vorsitzender Jürgen Schäfer in einer Mitteilung an die Medien mit.

Der Verein zitiert auf seiner Homepage aus der Empfehlung des Landratsamts: „Aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Infektionen in Baden-Württemberg allgemein empfiehlt der Fachbereich Gesundheit vorsorglich, vorerst keine Großveranstaltungen mit mehr als 200 Personen durchzuführen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.“

Im Landkreis Lörrach gibt es seit Mittwoch eine mit dem Corona-Virus infizierte Person, die in häuslicher Quarantäne lebt. Insgesamt sind es in Baden-Württemberg bis jetzt 65 bekannte Fälle, in ganz Deutschland 349.

„Wir haben bis Mittwochabend mit der Absage gewartet, aber nach der Empfehlung des Landratsamts mussten wir uns schweren Herzens dazu entschließen“, äußerte sich LCM-Vorsitzender Jürgen Schäfer gegenüber unserer Zeitung. Der Verein hatte ursprünglich mit über 300 Läuferinnen und Läufern für seinen Lauftag gerechnet.