von Herbert Matt

Leichtathletik: (hm) Evi Polito von der LG Hohenfels feierte beim 41. Stauseelauf in Gippingen/Schweiz einen ungefährdeten Sieg in der Klasse W40 und wiederholte ihren Erfolg vom vergangenen Jahr. Die Tiengenerin war damit als Neunte beste Deutsche in der Frauen-Gesamtwertung.

Der frühere Murger Luca Völkle, der jetzt für den TV Konstanz startet, wurde Zweiter in der Klasse M20 und in 23:54,1 Minuten Fünfter in der Gesamtwertung der Männer. Den Gesamtsieg der Männer sicherte sich wie 2018 Ahmed Eljadda vom TV Riehen in 22:16,0 min. Er war damit nur eine Sekunde langsamer als vergangenes Jahr. Schnellste Frau am Klingnauer Stausee war Nicole Egger, die in 25:28,3 min ebenfalls ihren Vorjahressieg wiederholte.

Über 600 Läuferinnen und Läufer nahmen die letzte sportliche Herausforderung im alten Jahr in Angriff. Im W40-Rennen demonstrierte Evi Polito als mehrfache deutsche Meisterin über 800 Meter, auch ihre Klasse über die längere Strecke um den Stausee. In 29:26,6 min bewältigte sie die 7,53 Kilometer mit einem Vorsprung von über zwei Minuten auf die Schweizerin Evelyn Schaniel (31:27,8).

Als schnellste Joggerin gewann die Horheimerin Jeannine Piazzalungo vom May Running Team ihre Wertung in 29:54,6 min und kam in der Gesamtwertung der Frauen auf Platz 13. Unter die Top 30 schaffte es auch Melina Bendel von der LG Hohenfels als Achte der W30 in 31:00,9 min und Pauline Maier aus Görwihl, die in 32:03,2 min als Vierte bei den Joggerinnen und in der Frauen-Gesamtwertung als 27. einlief.

Gut in Form: Der Murger Luca Völkle, der jetzt für den TV Konstanz startet, wurde Zweiter in der Klasse M20 und Fünfter in der Gesamtwertung der Männer. | Bild: Ralf Görlitz

Neben dem Spitzenergebnis von Luca Völkle als Gesamtfünfter der 445 Männer schafften den Sprung unter die Top 30 noch Christoph Klauser (LG Hohenfels) als Fünfter der M30 in 27:00,0 min, Patrick Maier (Küssaberg) in 27:24,3 min als Achter der M30 und Johannes Kaiser (Häusern) als Neunter der M30 in 27:55,8 min. Knapp am Podest vorbei schrammte Christoph Tröndle (Albbruck) als Vierter der M50 in 28:19,9 min vor dem Bad Säckinger Volker Teubler, der 28:21,0 min benötigte. Auf dem zweiten Rang in der M60 platzierte sich der frühere Schweizer Spitzenläufer Peter Gschwend (Klettgau) in 30:26,3 min. Bei den A-Jugendlichen lief Niels Oehlschläger (LG Hohenfels) in 29:13,5 min als Dritter auf das Podest, und der Wutöschinger Bettaieb Sinan erreichte in 31:56,9 min als Fünfter das Ziel.