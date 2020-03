von Pressemitteilung

Radsport: – Ursprünglich wollte Mountainbikerin Sabine Spitz als Teamleiterin an der „Cape Epic“ in Südafrika teilnehmen und ihre Erfahrung weitergeben. Dann fiel eine Fahrerin aus und Spitz überraschte mit ihrer Anmeldung und der Aussicht, zum fünften Mal das legendäre Rennen, das als „Tour de France“ der Mountainbiker firmiert, in Angriff zu nehmen: „Spaß und Leidenschaft an diesem Sport haben mich dazu veranlasst. Es ist kein Rücktritt vom Rücktritt“, versicherte sie noch vor wenigen Tagen.

Kurzfristig aber ließ das Coronavirus auch die Träume der 48-Jährigen platzen. Zwei Tage vor dem Auftakt zu den acht Tagesetappen kam für die Veranstaltung das „Aus“. Renngründer Kevin Vermaak sagt: „Ich habe den Schritt schweren Herzens getan, aber die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten muss an erster Stelle stehen.“ Zuvor hatten bereits die Teilnehmer der Teams „Specialized“ und „Ghost“ ihre Teilnahme abgesagt.

Sabine Spitz wollte das Rennen im südafrikanischen Dormakaba-Team mit Amy McDougall (RSA) aufnehmen. Bei einem Test fuhr das Duo vor rund sechs Wochen beim dreitägigen „Tankwa Trek“ auf Platz sechs: „Wir fuhren gut und hatten im „Outback“ allen Leiden zum Trotz viel Spaß“, so Spitz.