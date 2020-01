Tischtennis: – Spitzenergebnisse spielten Akteure aus unserer Region beim esb-Turnier des TTC Blumberg ein.

Frauen der TTF Stühlingen feiern 8:5-Sieg beim SV Nollingen

Bei den B-Frauen setzte sich Katja Wiedemann von den TTF Stühlingen gegen ihre Tochter Eileen in der KO-Runde mit 3:0 durch. Im Finale gewann sie auch mit 3:0 gegen ihre Vereinskollegin Manuela Steinle und sicherte sich erneut den B-Pokal. Dritte wurde Eileen vor Evita Wiedemann. Bei den Männern B wurde Carsten Kuck vom TTC Wehr nach einer Fünfsatz-Niederlage gegen Manuel Bowe von der DJK Donaueschingen Zweiter.

Bei den Männern D gewann Sascha Schall vom TTC Lauchringen vor Vereinskollege Sebastian Selb. Bei den Frauen A wurde Katja Wiedemann (TTF Stühlingen) Dritter. Bei den Frauen C siegte Sharon Delfino (TTC Lauchringen) vor Nina Müller (TTF Stühlingen).

Im Doppel gewannen Rolf-Dieter Loss/Bernhard Bürgin (TTC Singen/TTC Laufenburg) in der A-Konkurrenz vor Gerd Schönle/Felix Wigand und Jens Lasarzick/Wolfgang Krickl (beide TTF Stühlingen). Dritte bei den Männern B wurden Carsten Kuck/Manuel Burger (TTC Wehr/TTF Stühlingen). In der C-Klasse gewannen Jörn Rowinski/Sebastian Selb (TTC Tiengen/TTC Lauchringen), während Henry Kuck/Loris Scalzillo (TTC Wehr/SV Eichsel) Dritte wurden.

Bei den Frauen B blieben Eileen Wiedemann/Nina Müller vor Alischa Rauch/Katja Wiedemann (alle TTF Stühlingen) und Ronja Schäfer/Sharon Delfino (TTC Lauchringen) siegreich.

Im Jugend-Turnier musste sich Henry Kuck vom TTC Wehr erst im Finale der U18 Livio Schärrer (TV Neuhausen/CH) geschlagen geben. Doppelte Sieger wurden Eileen Wiedemann und Hour Alsayed (beide TTF Stühlingen). Eileen Wiedemann siegte bei den U18-Mädchen mit 3:2 gegen Hannah Marder (TTC Lauchringen) und holte sich ungeschlagen den U18-Sieg. Später gewann sie auch im Doppel mit ihrer Vereinskollegin Nina Müller. Das knappste Finale gab es bei den U13-Mädchen, in dem es zwischen Hour Alsayed (TTF Stühlingen) und Seraina Rosset (TV Neuhausen) im fünften Satz 9:9 stand. Zwei schnelle Punkte von Hour brachten die Entscheidung zugunsten der Stühlingerin. Nina Müller (TTF Stühlingen) wurde Dritte wie Hannah Marder, Moritz Schall (beide TTC Lauchringen) und Loris Scalzillo (SV Eichsel) in der U15. In der U18 kam Sharon Delfino (TTC Lauchringen) auf Rang vier.

Im Doppel der U18 wurde Loris Scalzillo und Henry Kuck Zweite. In der U18 verloren Sharon Delfino/Hannah Marder im Finale gegen Nina Müller/Eileen Wiedemann. In der U15 gewannen Lena Sadrina/Hour Alsayed. Auf Platz drei landeten Seraina Rosset/Sophia Kuck (TV Neuhausen/TTC Wehr).