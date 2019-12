von Rolf Rombach

Ringen, Regionalliga: – Mit einem Auswärtssieg beim KSV Hofstetten bewahrten die Ringer des KSV Rheinfelden die Möglichkeit auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz. Um am ASV Ladenburg vorbeiziehen zu können, müsste dieser seine nächsten Kämpfe verlieren und der KSV Rheinfelden gegen „Vize“ KG Baienfurt gewinnen, doch ist in der finalen Phase der Saison noch einiges möglich.

KSV Hofstetten – KSV Rheinfelden 12:14

Erneut behielten der KSV Rheinfelden beim KSV Hofstetten trotz deutlichem Rückstand die Nerven. Bei den Kinzigtälern stand es zwischenzeitlich 12:4 für die Gastgeber, doch gelang den Ringern vom Hochrhein mit vier Erfolgen in Serie im Schlusskampf noch die Wende zum 14:12-Endstand.

Keine Aktion zugelassen und dennoch die erste Niederlage gab es für Halbschwergewichtler Luillys Perez Mora. Der venezolanische Kaderringer unterlag Hofstettens Vizeweltmeister der Junioren, Patrick Neumaier, durch Kampfrichterentscheid mit 1:2. Den einzigen Erfolg für den KSV Rheinfelden in der ersten Hälfte holte sich Eduard Frick, der den 35 Kilogramm schwereren Seniorenweltmeister Thomas Summ in der fünften Minute mit 16:0 in die Ecke zurückschickte.

Sowohl Garip Bayram (57 kg-Greco) als auch Patrick Hinderer (61 kg-Freistil) mussten sich überlegen geschlagen geben. Fabian Wepfers Aufholjagd (66 kg-Greco) reichte mit 6:6 nicht, da Dominik Wölfle durch einen erfolgreichen Standgriff eine Vierer-Wertung Vorsprung hatte.

Durch den Schultersieg von Vincent von Czenstkowski (71 kg-Freistil), das 3:1 von Kevin Kähny (80 kg-Greco) und den 7:1-Punktsieg von Manuel Kingani (75 kg-Greco) hatte Schlussmann Andrius Reisch (75 kg-Freistil) die Gelegenheit, die er nutzte: Drei Mannschaftspunkte durch ein 14:2 wendeten das Blatt, nachdem er in der fünften Minute begann, die 4:0-Pausenführung souverän auszubauen.

WKG Weitenau-Wieslet – TuS Adelhausen II 25:6

TuS-Nachwuchsmann Dovydas Urbanavicius (61 kg-Freistil) gelang beim Derby gegen die WKG Weitenau-Wieslet erneut ein Sieg im Regionalliga-Team. Durch eine starke zweite Runde drehte er ein 2:8 zu einem 10:10-Erfolg durch die höhere Wertung.

Während Reinier Perez (86 kg-Freistil) bei seinem Überlegenheitssieg in der Schlussminute nie gefährdet war, lief Dominik Gesgeny (80 kg-Greco) einem 0:4-Rückstand hinterher, den er mit 6:4 noch erfolgreich drehte. Zsolt Berki (75 kg-Greco) war in der zweiten Runde zwar der aktivere Ringer, musste aber 30 Sekunden vor Schluss am Mattenrand die entscheidende Einser-Wertung zum 5:5 hinnehmen, womit Stefan Kilchling aufgrund der höheren Zwischenwertung vorn blieb.