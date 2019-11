von Rolf Rombach

Ringer-Regionalliga: (ror) Erst der knappe Auswärtssieg beim KSV Schriesheim, dann die unglückliche Niederlage gegen den KSV Tennenbronn – der KSV Rheinfelden geht aus dem Doppelkampftag mit 2:2 Punkten in die Derbywochen. Der TuS Adelhausen II unterlag erwartungsgemäß beim bisherigen Tabellenzweiten KSV Hofstetten sowie dessen Nachfolger KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt.

Hin und her ging die Führung beim Feiertagskampf in Schriesheim. Nach dem Auftakterfolg von Garip Bayram (8:6) gingen die Gastgeber in Führung, da KSV-Schwergewichtler Eduard Frick mit 0:9 das Nachsehen hatte. Drei Kämpfe vor Schluss führte der KSV Schriesheim mit 7:12, doch dann stachen die Trümpfe der Rheinfelder. Kevin Kähny (80 kg Greco) verkürzte durch einen 5:0-Sieg um zwei Zähler. Dem ließ Manuel Kingani mit einem 3:1 einen weiteren Punkt folgen, ehe Andrius Reisch (75 kg Freistil) den Matchball durch ein 16:0 in der vierten Minute bereits klarmachte und die Begegnung auf 14:12 zu Gunsten der Hochrheinringer drehte.

Diese Wendung fehlte tags darauf beim Heimkampf gegen den KSV Tennenbronn. Mit seinem 11:0 brachte Kevin Kähny die Rheinfelder zwar erneut in Führung, doch weder Manuel Kingani (0:11) noch Andrius Reisch (1:2) punkteten abschließend, womit der KSV Rheinfelden 12:15 unterlag. Acht der zehn Kämpfe gingen über die Zeit und boten spannende Begegnungen, häufig entsprechend auf Augenhöhe. Allerdings hätte mancher Kampf auch zu Gunsten Rheinfeldens höher ausfallen können, wie KSV-Coach Sascha Oswald bedauerte. So kam Luillys Perez Mora (98 kg Greco) nicht über ein 13:0 hinaus. Bei Vincent von Czenstkowski kamen statt einiger Zweier- nur Einserwertungen in die Statistik, der mit sechs Wertungen lediglich 7:3 gewann. Mit 4:1 ungefährdet in Führung präsentierte sich Fabian Wepfer (71 kg Greco) wieder fit auf der Matte, wenngleich nicht mehr möglich war.

Je drei Einzelsiege für TuS Adelhausen II

Beim 10:26 gegen den KSV Hofstetten konnte der TuS Adelhausen lediglich drei der zehn Begegnungen für sich entscheiden. Zunächst durch die angeordnete Bodenlage und einen damit verbundenen Durchdreher 3:0 vorn musste Leonard Zavarin (80 kg Greco) noch vor der Pause die Führung an Fabian Hofer abgeben. Der Gästeringer konnte seinerseits in der zweiten Runde aus der Bodenlage erneut zweifach punkten und gewann am Ende 4:11. Dafür dreifach Punkten für den TuS konnten Felix Krafft (130 kg Freistil) durch ein 11:0 und Zsolt Berki (75 kg Greco) durch ein 10:1. Reinier Perez gelang in der vierten Minute der 16:0-Überlegenheitssieg.

Einen Punkt weniger gab es in Oberschwaben bei der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt. Ersatzgeschwächt musste neben Maik Hohler (98 kg Greco) sogar der noch verletzte Pascal Ruh (75 kg Freistil) die Ringerstiefel schnüren um eine startberechtigte Mannschaft aufbieten zu können. Während Reinier Perez (86 kg Freistil) erneut einen Überlegenheitssieg einfuhr, drehte Felix Krafft (130 kg Freistil) gegen den Griechen Timofei Xenidis ein 2:6 noch in den beiden Schlussminuten zu einem 8:6-Erfolg. Sogar mit einem Schultersieg ging Leonard Zavarin von der Matte und bestätigte damit das Vertrauen der Trainer. Knapp am Punktsieg vorbei geschrammt ist dabei Paul Schmidt (57 kg Greco). Ein 0:3 drehte er zu einem 4:3, fiel dann aber zehn Sekunden vor Schluss in einen Schwunggriff und verlor dadurch 4:7.

Am Samstag treffen nun vor dem Bundesligakampf zwischen dem TuS Adelhausen (2.) und dem Dritten AC Heusweiler der TuS Adelhausen II und KSV Rheinfelden in der Dinkelberghalle aufeinander.