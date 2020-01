Juniorenfußball: – Der JFV Region Laufenburg lädt auf das kommende Wochenende zu stark besetzten internationalen Hallenturnieren in die Laufenburger Rappensteinhalle ein.

Beim D-Junioren-Turnier der U13 starten ab 8.30 Uhr in Gruppe A neben den Gastgebern der FC Tiengen 08, SV Weil, Stuttgarter Kickers, FC Radolfzell und Grasshopper Zürich, in Gruppe B FV Lörrach-Brombach, FC Baden/CH, Titelverteidiger FC Basel, Offenburger FV, SC Pfullendorf und Freiburger FC. Das Finale ist um 16.20 Uhr. Im U12-Turnier spielen ab 17.15 Uhr in Gruppe A neben den Gastgebern der SV Dogern, FC Stein/CH, FC 08 Bad Säckingen und FC Laufenburg-Kaisten, in Gruppe B FC Frick/CH, SG Murgtal, SV Albbruck, VfB Waldshut und FC Stein/CH. Das Finale ist um 21.59 Uhr.

Am Sonntag ist ab 8.30 Uhr das C-Junioren-Turnier der U15 mit den Gastgebern, dem FC Tiengen 08, FC Basel, Freiburger FC, SC Pfullendorf und FC 08 Villingen 08 in Gruppe A sowie FC Wehr, FC Aarau/CH, FV Lörrach-Brombach, Eintracht Freiburg, Titelverteidiger Grasshopper Zürich und Offenburger FV in Gruppe B. Finale ist um 16.20 Uhr. Beim U14-Turnier ab 17.15 Uhr spielen in Gruppe A neben dem Heimteam der VfB Waldshut II, die SG Albbruck und SG Murgtal, in Gruppe B ein zweites Gastgeber-Team und der VfB Waldshut, die SG Rheintal und der FC Frick/CH. Das Finale ist auf 20.47 Uhr angesetzt.