Leichtathletik: – Einen großen Erfolg feierte der Laufenburger Jonas Mutter bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften der Aktiven und U20 in Mannheim. Mutter, der früher für die LG Hohenfels startete und nun für den LAC Freiburg läuft, sicherte sich bei den Männern den Titel über 1500 Meter in 4:00,17 Minuten. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Alexander Niemela von der LG Teck, der mit einer Zeit von 4:04,19 Minuten ins Ziel kam, betrug über vier Sekunden.

Stark: Yannik Probst von der LG Region Karlsruhe (Nummer 2199) und früher bei der LG Hohenfels, wurde in Mannheim Zehnter über 800 Meter. | Bild: Ralf Görlitz

Einem weiteren ehemaligen Hohenfelser Athleten gelang bei den Titelkämpfen in Mannheim immerhin der Sprung in die Top Ten. So reichte es Yannik Probst, der mittlerweile für die LG Region Karlsruhe startet, über 800 Meter der Männer in 1:58:35 Minuten zum zehnten Platz. Es siegte der Schwarzwälder Tim Assmann vom TV Villingen in 1:51,62 Minuten.

Die Senioren kürten ihre baden-württembergischen Hallenmeister im Sindelfinger Glaspalast. Hier verpasste David Kiefer vom TV Bad Säckingen in seiner Klasse nur knapp den Sieg beim Lauf über 3000 Meter. In 9:12,81 Minuten fehlten ihm nur 34 Hundertstelsekunden zur Goldmedaille.

Franz Didio vom ESV Weil holte in der M75 Gold im Kugelstoßen (11,67 m) und Silber im Weitsprung (3,76 m). Daniel Kaiser vom TV Stühlingen sicherte sich in der M50 Bronze im Kugelstoßen. Über 60 Meter wurde er ebenso Vierter wie Andreas Klein vom TV Schwörstadt im Hochsprung der M30.