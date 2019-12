Radsport: – Janine Schneider (VC Hohentwiel Singen) aus Lottstetten fuhr in der Bundesliga-Serie im Cyclo Cross beim neunten Rennen der elfteiligen Serie in Kehl ihren ersten Sieg heraus. Das Rennen in der Ortenau war für die 24-Jährige nicht unwichtig, denn auf dieser Strecke werden am 9./10. Januar 2021 die übernächsten Deutschen Cross-Meisterschaften ausgetragen werden.

Regionalsport Hochrhein Janine Schneider ist neue deutsche Meisterin im Mountainbike-Marathon

Dass Janine Schneider am Ende des Rennens ganz oben stehen würde, war beim Start nicht abzusehen. Letztlich stand ihre Teilnahme wegen eines Infekts auf der Kippe: „Da ich auf dem aufsteigenden Ast war und die Rennlust stärker war, habe ich mich dazu entschlossen nach Kehl zu fahren“, so die amtierende Deutsche Mararthonmeisterin.

Kraftzehrend: Beim Cross-Rennen in Kehl verlangte sich Siegerin Janine Schneider alles ab. | Bild: Janine Schneider privat

Nach einem nicht unbedingt überragenden Start kam Schneider wider Erwarten gut ins Rennen. „Trotz der gesundheitlichen Strapazen noch am Tag zuvor fand ich körperlich und mental gut ins Geschehen“, blickt Schneider auf den Rennverlauf. Nach der ersten Runde lag sie auf Rang fünf bei den Elitefrauen, verschärfte das Tempo und arbeitete sich auf den ersten Rang nach vorn.

Podest: Janine Schneider vom VC Singen lässt sich in Kehl feiern. Die Lottstetterin gewann das Crossrennen vor der Gesamtführenden Stefanie Paul (links daneben) aus Hannover und Lisa Heckmann (VC Darmstadt). | Bild: Janine Schneider privat

Ihren Vorsprung auf Stefanie Paul (RSG Hannover), mit nun 463 Punkten aus acht Rennen klar Führende der Gesamtwertung, gab Janine Schneider nicht mehr ab. Für den Sieg gab es 75 Punkte, was ihr das Vorrücken auf Rang sieben mit nunmehr 232 Punkten aus lediglich fünf Rennen einbrachte.