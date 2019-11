von unserer Regionalsport-Redaktion

Radsport: – Die Lottstetter Mountainbikerin Janine Schneider vom VC Singen bewies bei den Radquer-Rennen in Vaihingen und Magstadt wieder einmal ihre Top-Form.

In Vaihingen wurde Schneider, die für das German Technology Racing Team startet, Dritte. Fast wäre noch mehr möglich gewesen, doch handelte sich die Mountainbike-Spezialistin einen Durchschlag ein.

Podium: Janine Schneider (rechts) wurde in Vaihingen Dritte hinter Siegerin Elisabeth Brandau (Mitte) und Stefanie Paul. | Bild: privat

„Da habe ich viel Zeit verloren. Aber es ist für mich eine schöne Abwechslung und gutes Training“, war sie doch zufrieden.

Tags darauf wurde sie beim Cyclo-Cross-Rennen in Magstadt Fünfte. „Es lief heute nicht ganz so gut, aber ich habe gekämpft und mit Top Fünf kann ich zufrieden sein“, erklärte die deutsche Marathon-Meisterin aus Lottstetten. Sie sei vor kurzem noch krank gewesen. „Da waren heute die Energie-Reserven leer“, so Schneider. Beide Rennen gewann Elisabeth Brandau aus Schönaich.