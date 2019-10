von Rold Rombach

Ringen-Regionalliga: (ror) Während die Bundesliga eine Pause eingelegt, steht für die Regionalligisten der letzte Kampftag in der Vorrunde an. Der KSV Rheinfelden kann vor heimischem Publikum den türkischen Neuzugang Garip Bayram gegen den Vorletzten AV Sulgen präsentieren. KSV-Trainer Sascha Oswald strebt einen Sieg an, um den Abstand nach hinten zu vergrößern.

Zwar ist noch offen, wie viele Mannschaften absteigen, zumal der Deutsche Ringerbund die Wiedereinführung der 2. Bundesliga plant. Da diese Liga aber unter Umständen erst 2021 eingeführt wird, wollen die Rheinfelder erst einmal auf Nummer sicher gehen.

Der AV Sulgen punktete bislang nur gegen den TuS Adelhausen II. Einige Punkte wurden gestrichen, weil Valentin Lupu nicht nur in der Regionalliga auf die Matte ging, sondern auch beim ASV Nendingen in der konkurrietenden Deutschen Ringerliga (DRL) aktiv ist.

Beim TuS Adelhausen II ist wegen der Doppelstarter-Regel die Personalauswahl für den Heimkampf gegen Aufsteiger ASV Ladenburg eingeschränkt. Eine gute Chance für die Eigengewächse, erneut mit ihrem Können zu glänzen.