Regionalsport Hochrhein vor 25 Minuten

Harte Nummer für den FC 08 Bad Säckingen bei der Torfabrik SG Mettingen/Krenkingen

Bei den Trompeterstädtern ist in der Fußball-Kreisliga A, Ost erstmals Clemens Bauer in der Cheftrainerrolle. Er will eine Trendwende einläuten. Senkrechtstarter SC Lauchringen will auch beim SV Albbruck siegen