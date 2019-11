Regionalsport Hochrhein vor 4 Stunden

Großkampftag für Ringer des TuS Adelhausen und KSV Rheinfelden

Doppelkampftag für die Bundesliga-Ringer des TuS Adelhausen. Am Samstag Heimkampf gegen AC Heusweiler, am Sonntag geht‘s zum ASV Hüttigweiler. Regionalliga-Derby am Samstag zwischen dem TuS Adelhausen II und dem KSV Rheinfelden