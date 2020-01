von Christel Siegmund

Ski, alpin: – Erstmalig wurden die baden-württembergischen alpinen Meisterschaften der Jugend- und Aktivenklassen am Allgäuer Unterjoch durchgeführt. Trotz der geringen Schneeauflage gab es für die über einhundert Starter bei diesem Meisterschaftshighlight gute Pistenbedingungen. So gut, dass der deutsche paralympische Perspektivkader mit sechs Athleten in beiden Rennen ebenfalls an den Start ging.

Dass sie auch nach einem Jahr Wettkampfpause schnell unterwegs ist, stellte Chiara Horning (SC Muggenbrunn) unter Beweis und sicherte sich mit zweitschnellster Laufzeit im Riesenslalom- Finaldurchgang den Meistertitel der U21-Athletinnen. Tanja Intlekofer (SC Bonndorf) kam nur 21 Hundertstelsekunden dahinter als U21-Vizemeisterin ins Ziel (Gesamt 3. und 6.). Damaris Vetter (SC Kandel) und Emilia Löffler (WSG Feldberg) wurden jeweils Fünfte (Gesamt 12. und 22.) ihrer Wertungsklassen. Der Riesenslalom-Wettbewerb der Männer wurde von den schwäbischen Startern dominiert. Hier setzte sich Moritz Waibel (SZ Müllheim) mit einem sehr guten zweiten Lauf durch und holte sich mit Rang drei in der U21 einen Podestplatz (Gesamt 20.), Thorben Lotz wurde U21-Fünfter (Gesamt30.). Leon Laule (SC Wehr) und Neu-Jugendstarter Jakob Baum (SC Oberried) schafften auf den Plätzen sieben und acht ebenfalls Top-Ten-Platzierungen (Gesamt 25. und 26.). Die Sieger der Aktivenklassen Laura Zehle (SC Buchhorn) und Nico Müller (SC Truchtelfingen) heimsten als Rennsieger auch die Gesamt-Landesmeistertitel ein.

Deutlich schwieriger wurden die Pistenbedingungen beim selektiven Slalomrennen, so dass die Hälfte der Starter auf der Strecke scheiterte. Tanja Intlekofer stellte erneut ihre gute Form unter Beweis und musste sich im Rennen um den Gesamttitel nur der Ulmerin Ramona Böttinger ganz knapp geschlagen geben. Sie sicherte sich die Vizemeisterschaft und den U21-Titel. Auch Emilia Löffler meisterte die schwierigen Bedingungen souverän und fuhr zum U18-Titel (Gesamt 7.). Damaris Vetter wurde Dritte (Gesamt 6.) bei den Aktiven. Jakob Baum aus dem jüngsten Jugendjahrgang war schnellster Rennläufer für den Skiverband Schwarzwald und Vizemeister in der U18-Kategorie (Gesamt 13.), Leon Laule kam hier auf Rang sechs (Gesamt 25.). Bela Walz (SC Münstertal) machte sein Ausscheiden vom Vortag wett und wurde ebenfalls Vizemeister in seiner U21-Klasse (Gesamt 16.). Nico Lindner (SAS Stuttgart) sicherte sich den Gesamttitel.

Im Rennen um die Qualifikation für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft bleibt das Team SVS 1 weiter auf Tuchfühlung mit den führenden schwäbischen Mannschaften und rangiert auf dem dritten Zwischenrang. Das zweite Team der Schwarzwälder liegt derzeit auf dem fünften Platz.