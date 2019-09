Fußball-Landesliga: – Wer nicht hören will, muss fühlen. Giuseppe Stabile, der in der kommenden Woche das Traineramt beim FSV Rheinfelden übernehmen wird und derzeit noch von seinem Co-Trainer Gianni Masullo vertreten wird, schüttelte nach der 2:3-Niederlage seiner neuen Mannschaft beim SV Kirchzarten nur den Kopf. Stabile musste miterleben, wie aus dem 2:1 innerhalb der letzten acht Minuten ein 2:3 wurde. „Das hat nichts mit Kondition zu tun. Da fehlt die Disziplin“, findet er eine Erklärung, warum der FSV Rheinfelden nach sechs Spieltagen immer noch punktloser Tabellenletzter ist.

Gegen Aufsteiger FC Bad Krozingen (7.) sitzt Stabile noch nicht auf der Trainerbank. Er glaubt, dass sein Team auf alle Fälle Landesliga-Niveau besitzt, wenn das spielerische Potenzial abgerufen werde. Wo liegt aber das Problem? „Wir haben Spieler verschiedener Kulturen mit unterschiedlichen Charakteren in der Mannschaft“, sieht er seine Aufgabe vor allem darin, aus dem „zusammen gewürfelten Haufen“ ein Team zu formen. „Ich will mehr Leidenschaft sehen“, fordert Stabile, der auch vor „personellen Konsequenzen“ nicht zurückschrecken will: „Da müssen wir uns vielleicht auch mal von Spielern trennen.“ Fehlen werden in der Partie am Samstag Im Europastadion Fatih Dogan und Alexandre Mutschler, die beide noch in Urlaub sind.

Während der FSV Rheinfelden bisher enttäuschte, steht Aufsteiger SV 08 Laufenburg als Tabellenzweiter überraschend gut da. Die Partie am Samstag beim VfR Hausen (4.) wird ein Härtest. SV 08-Trainer Michael Wasmer hofft wenigstens auf einen Punkt, weiß aber, dass es schwer werden wird. Personell sieht es nicht ganz so rosig aus: Esser ist noch gesperrt, Armenio und Mathis sind privat verhindert. D‘Accurso hat sich im Spiel der Reserve gezerrt. Sein Einsatz ist fraglich.

Siebter Spieltag der Fußball-Landesliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Samstag, 15.30 Uhr:

FV Herbolzheim – SG Nordweil/Wagenstadt (Vorjahr: -/-). – SR: Sasa Matosevic (Villingen-Schwenningen). – SK-Tipp: 2:0.

16 Uhr:

VfR Hausen – SV 08 Laufenburg (-/-). – SR: Christian Kolodziej (Rastatt). – SK-Tipp: 1:2.

17 Uhr:

FSV Rheinfelden – FC Bad Krozingen (-/-). – SR: Silas Haselberger (Brigachtal). – SK-Tipp: 2:2.

SV RW Ballrechten-Dottingen – Freiburger FC II (2:4/2:1). – SR: Timo Bugglin (Weil). – SK-Tipp: 3:0.

SC Wyhl – SV Kirchzarten (4:4/4:2). – SR: Timo Fesenmeier (March). – SK-Tipp: 3:2.

FSV RW Stegen – SF Elzach-Yach (-/-). – SR: Steffen Fante (Neuenburg). – SK-Tipp: 2:1.

Sonntag, 15 Uhr:

FC Freiburg-St. Georgen – Spvgg. Untermünstertal (1:2/4:2). – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – SK-Tipp: 1:1.

SV Au-Wittnau – VfR Bad Bellingen (0:3/0:1). – SR: Nicolas Dorss (Markdorf). – SK-Tipp: 2:2.