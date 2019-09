Fußball-Landesliga: – Während der nach vier Spieltagen immer noch punktlos am Tabellenende stehende FSV Rheinfelden am Samstag im Europastadion gegen den FC Freiburg-St. Georgen (12.) unter Zugzwang steht, kann der bisher noch unbesiegte Aufsteiger SV 08 Laufenburg (2.) beim SV Au-Wittnau (13.) befreit aufspielen.

Nach der Entlassung seiner beiden Trainer Marc Jilg und Anton Weis hat der FSV Rheinfelden am vergangenen Wochenende mit der Verpflichtung des neuen Trainers Giuseppe Stabile, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, Nägel mit Köpfen gemacht. Vor zwei Tagen hat Stabile, der bis vor kurzem noch bei der Reserve des SV BW Murg als Spielertrainer engagiert war und von den Murgern die Freigabe erhalten hat, erstmals das Training beim FSV Rheinfelden geleitet.

Dieter Meier, Sportlicher Leiter des FSV Rheinfelden: „Gianni Masullo als Co-Trainer ist der richtige Mann für uns.“ | Bild: Welte, Gerd

Da Stabile allerdings in diesem Monat wegen privater Termine noch nicht hundertprozentig als Trainer einsteigen kann, hat der Verein um Sportchef Dieter Maier schnell gehandelt und Gianni Masullo als Co-Trainer verpflichtet. Masullo ist ein „Urgewächs“ des FSV und des früheren VfR Rheinfelden. Maier: „Das ist der richtige Mann für uns.“ Auch wenn Stabile voll einsteigen kann, soll ihm Masullo als „Co“ zur Seite stehen.

Bereits zu seinem ersten Einsatz kam bei der 0:4-Niederlage des FSV Rheinfelden zuletzt bei den SF Elzach-Yach Neuverflichtung Arben Gashi. Er war zuletzt in Möhlin in der Schweiz aktiv. „Er ist eine Verstärkung für die Viererkette unserer Abwehr oder kann auch als Sechser spielen“, sagt Maier, der noch mit einem weiteren Neuzugang in Verhandlungen ist. „Da ist aber noch nichts spruchreif“, versichert der Sportliche Leiter.

Sicher ist aber, dass der FSV Rheinfelden nach vier Niederlagen in vier Spielen in der Pflicht ist. „In den nächsten drei Spielen am Samstag gegen den FC Freiburg-St. Georgen, in einer Woche beim SV Kirchzarten und wieder eine Woche darauf gegen den FC Bad Krozingen sollten, so Maier, sieben Punkte her. Am besten drei dieser sieben Zähler sollten schon an diesem Samstag eingesammelt werden.

Noch ohne Bezwinger steht der SV 08 Laufenburg auf Platz zwei. Am Samstag spielt die Mannschaft von Trainer Michael Wasmer beim SV Au-Wittnau. „Unsere Serie soll halten“, hofft Wasmer, der bis auf den verletzten Alija Kapidzija alle Spieler zur Verfügung hat. Auch Fabian Frieling trainert wieder, wird aber wohl erst einmal in der Reserve Praxis sammeln.

5. Spieltag der Fußball-Landesliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps

Samstag, 15 Uhr:

FV Herbolzheim – Freiburger FC II (Vorjahr: 1:2/5:1). – SR: Mirco Radtke (Schopfheim). – SK-Tipp: 3:1.

17 Uhr:

FSV Rheinfelden – FC Freiburg-St. Georgen (4:1/2:1). – SR: Patrick Ernst (Sinzheim). – SK-Tipp: 2:0.

SC Wyhl – VfR Bad Bellingen (3:2/1:0). – SR: Sasa Matosevic (Villingen-Schwenningen). – SK-Tipp: 2:2).

SV RW Ballrechten-Dottingen – FC Bad Krozingen (-/-). – SR: Dominik Homberger (Rheinfelden). – SK-Tipp: 3:1.

17.30 Uhr:

SV Au-Wittnau – SV 08 Laufenburg (-/-). – SR: Amin Hamidi (Rastatt). – SK-Tipp: 1:2.

Sonntag, 11 Uhr:

VfR Hausen – Spvgg. Untermünstertal (1:1/1:1). – SR: Timo Bugglin (Weil). – SK-Tipp: 1:0.

13.30 Uhr:

FSV RW Stegen – SG Nordweil/Wagenstadt (-/-). – SR: Jedediah Bartler (Brigachtal). – SK-Tipp: 3:0.

15 Uhr:

SV Kirchzarten – SF Elzach-Yach (3:3/1:1). – SR: Benedikt Lorenz (Bühl). – SK-Tipp: 1:2.