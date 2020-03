Hallo, Udo Gabele. Hier spricht der SÜDKURIER. Wichtigste Frage zuerst: Wie geht es Ihrer Frau Irene und Ihnen?

Wir können eigentlich nicht klagen, gesundheitlich ist alles in Ordnung. Aber diesess Coronavirus schränkt natürlich auch uns beide im Moment sehr ein.

Wie kommen Sie mit den gebotenen Anordnungen der Behörden klar?

Nun ja, es muss sein. Wir haben auch beim TV Dogern sämtliche sportlichen Aktivitäten gestoppt. Das trifft natürlich auch meinen über alles geliebten Lauftreff, den es nun seit über 40 Jahren gibt und der bisher nie abgesagt werden musste. Da blutet mir schon das Herz.

Das ist ein Ding. Udo Gabele gestoppt?

Nein, nein – ich bin täglich zum Spaziergang im Wald. Man kann ja mit einem Freund laufen, aber nicht in Gruppen und stets in gebührendem Abstand. Wir Rentner, als so genannte Risikogruppe, müssen in Bewegung bleiben.

Haben Sie noch weitere Tipps, auch für ältere Menschen die nicht raus können?

Man kann sich auch im Haus gut bewegen. Etwa auf der Stelle tippeln, Treppen steigen oder Gymnastik machen. Es ist auch kein Fehler, dabei etwas aus dem Atem zu kommen. Aber man darf sich nicht überanstrengen. Nicht gut ist es, nur noch vor der Glotze zu hocken.

Wie vertreibt sich ein geselliger Mensch wie Udo Gabele sonst noch die Zeit?

Wir sind viel in unserem großen Garten, nutzen das schöne Wetter. Die sozialen Kontakte haben wir notgedrungen ziemlich eingeschränkt...

...und was ist mit Ihrem 81. Geburtstag am kommenden Donnerstag?

Das geplante Fest mussten wir leider auch absagen. So feiern wir eben diesmal im ganz kleinen Kreis – und freuen uns auf den 82. Geburtstag. Dann lassen wir es wieder krachen. Letztlich ist wichtig, dass wir gesund sind. Denn ohne Gesundheit ist alles nix.

Nix passiert auch auf dem Sportplatz.

Da gehe ich im Moment gar nicht erst hin. Das deprimiert mich doch, wenn ich sehe, wie verlassen die Spielfelder da liegen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, denn von den Geisterspielen in der Bundesliga halte ich auch nichts.

Was wünschen Sie zum Geburtstag?

Gesundheit natürlich und dass wir uns alle bald wieder in alter Frische und mit Freude auf dem Fußballplatz treffen.